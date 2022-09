Pucharowa porażka ŁKS i transfer reprezentanta Litwy ZDJĘCIA

Łodzianie przegrali w rzutach karnych z ekstraklasową Stalą Mielec. Po dogrywce było 2:2, a w konkursie „jedenastek” pomylili się Pirulo oraz Michał Trąbka. Ten pierwszy nawet dwukrotnie, bo sędzia po błędzie bramkarza Stali Mateusza Kochalskiego powtórzył rzut karny. W obu przypadkach górą był mielczanin. Michał Trąbka strzelił natomiast w sposób sygnalizowany w prawy róg, niczym na turnieju o puchar sołtysa jakiego sołectwa i Mateusz Kochalski znowu triumfował. - Nie mam więc pretensji do Pirulo i Michała Trąbki za niewykorzystane rzuty karne, natomiast powinniśmy to zakończyć w trakcie 120 minut - podsumował krótko mecz szkoleniowiec ŁKS.

Pucharowa przygoda łodzian skończyła się, choć wcale nie musiała, bo podopieczni trenera Kazimierza Moskala byli co najmniej równym rywalem dla mielczan. Tymczasem łódzki dokonał transferów last minute. Wypożyczył z włoskiego FC Crotone 19-letniego Litwina Artemijusa Tutyskinasa. Piłkarz trzykrotnie wystąpił w reprezentacji swojego kraju. Nowy ełkaesiak urodził się w Wilnie, stolicy swojego kraju, ale przygodę z piłką nożną rozpoczął w Polsce. W latach 2019-2021 występował w drużynie do lat 19 Escoli Varsovia Warszawa. W barwach tej ekipy rozegrał 40 meczów, strzelając dwa gole w Centralnej Lidze Juniorów. Latem 2021 roku przeniósł się do Włoch, gdzie związał się z FC Crotone, rozgrywając 16 spotkań w rozgrywkach Primavera 2-B.

To nie wszystko, bo piłkarzem ŁKS został także 19-letni Grzegorz Glapka z trzecioligowego Pniówka Pawłowice. Za to poniedziałkowy mecz (20) o pierwszoligowe punkty z Górnikiem Łęczna poprowadzi sędzia Karol Arys ze Szczecina. Będzie to dla niego trzeci mecz I ligi w tym sezonie.ą