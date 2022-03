ŁKS będzie walczył o pierwsze zwycięstwo z Miedzią w Łodzi

To jedyny mecz 25. kolejki w ten weekend. Jego początek zaplanowano na 20.30. Pozostałe spotkania przełożono na początek kwietnia z powodu przerwy na mecze reprezentacji Polski. Legniczanie prowadzeni przez byłego piłkarza ŁKS Łódź Wojciecha Łobodzińskiego mogą już myśleć powoli o PKOEkstraklasie, mają bowiem aż 11 punktów przewagi nad drugim w tabeli Widzewem Łódź i 13 nad trzecią Koroną Kielce. Bezpośredni awans do elity uzyskają dwa najlepsze zespoły. Piątkowy rywal ełkaesiaków wygrał dotychczas 16 meczów, sześć zremisował i dwa przegrał. Na boiskach rywali triumfował ośmiokrotnie, trzy razy zremisował i raz przegrał. Łodzianie wygrywali 10 razy, siedem meczów zremisowali i siedmiokrotnie schodzili z placu gry pokonani. Na alei Unii ŁKS wcale nie błyszczy - tylko pięć spotkań rozstrzygnął na swoją korzyść, trzy razy zremisował i czterokrotnie poległ. Jeśli jesteśmy przy statystyce, będzie to szóste w historii starcie obu ekip o punkty. Bilans jest korzystny dla legniczan - którzy wygrywali czterokrotnie, ŁKS triumfował tylko raz i było to w rundzie jesiennej obecnego sezonu, kiedy to zwyciężył w Legnicy 2:0 (2:0) po golach Pirulo. Bilans bramkowy, to 11-5 dla lidera I ligi. Wróćmy do piątkowego starcia. Trenerem numer jeden ŁKS będzie w tym meczu Paweł Drechsler, bo Marcin Pogorzała musi jeszcze pauzować za czerwoną kartkę, którą został upomniany w starciu ze Stomilem Olsztyn. Sztab szkoleniowy będzie mógł natomiast skorzystać z usług Nacho Monsalve, który odpokutował za czerwoną kartkę. Poza tym żaden ełkaesiak za kartki nie pauzuje, choć uważać muszą Javi Moreno i Piotr Janczukowicz, bo mają na koncie po trzy upomnienia, a czwarte oznacza pauzę. Treningi wznowił Adrian Klimczak, natomiast Jakub Tosik nadal ćwiczy indywidualnie i potyczkę z Miedzią obejrzy raczej z trybuny. Ełkaesiacy rozpoczęli przygotowania do tego arcyważnego meczu w poniedziałek. Ćwiczą na siłowni oraz boisku. Piłkarze mają nadzieję, że przyjedzie wielu kibiców. Rozpoczęła się już sprzedaż biletów. Można je nabywać w internecie oraz w kasie od strony alei Unii. ą