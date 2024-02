Lechia przed rundą wiosenną sezonu 2023/2024. Górny od lewej: Kacper Przedbora, Bartosz Bogus, Artur Amroziński, Bartosz Snopczyński, Jakub Król, Adrian Skrzyniak, Artur Dunajski, Marcin Pieńkowski, Kamil Szymczak, Michał Mikołajczyk, Mateusz Sarlej. Środkowy rząd od lewej: Grzegorz Płatek, Kamil Lewiński, Eryk Kaproń, Jakub Chojecki, Mikołaj Mieszczankowski, Patryk Grejber, Mateusz Awdziewicz, Miłosz Pawlusiński, Jakub Gogol, Adrian Ziarek, Kordian Górka. Dolny rząd od lewej: Adam Gambka, Mariusz Dziedzic (fizjoterapeuta), Ryszard Juda (kierownik drużyny), Kacper Giełzak (asystent trenera),Mateusz Milczarek (trener), Krzysztof Pawłowski (trener przygotowania fizycznego), Krzysztof Baran (trener bramkarzy), Krystian Kolasa. Brakuje na zdjęciu: Kamil Cyran, Michał Adamczewski (trener przygotowania motorycznego)

Wśród drużyn, które powinny walczyć o awans do II ligi mamy Lechię Tomaszów Mazowiecki, prowadzoną przez trenera Mateusza Mielczarka. W przerwie zimowej w kadrze zespołu doszło do zmian. Do zespołu dołączyło pięciu nowych graczy. Z Podhala Nowy Targ przyszedł Grzegorz Płatek, a z Unii Skierniewice Marcin Pieńkowski. Adrian Ziarek reprezentował poprzednio barwy Avii Świdnik, natomiast Miłosz Pawlusiński został wypożyczony z GKSTychy, czołowego zespołu I ligi. Patryk Grajber to były gracz IKSInowłódz.

Z kadry trzecioligowca ubyli natomiast Eryk Jarzębski (Olimpia Zambrów), Adam Król (szuka klubu), Oskar Sadowski (rozwiązanie umowy), Ernest Warczyk (Szczerbiec Wolbórz). ą