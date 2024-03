GKSBełchatów po raz pierwszy w tym sezonie przegrał mecz na swoim boisku! Drużyna trenera Bogdana Jóźwiaka uległa Mławiance Mława 0:2 (0:0).

Niedosyt w Sieradzu, bo tamtejsza Warta była o włos od powstrzymania lidera tabeli grupy pierwszej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Do ostatniej minuty meczu gospodarze remisowali z wyżej notowanym rywalem 1:1, ale wystarczyła chwila zagapienia i Aleksander Gajgier wpakował głową piłkę, po centrze z rzutu rożnego, do bramki strzeżonej przez Kamila Miazka. Jakąś minutę później Kamil Pluta miał wyborną sytuację na doprowadzenie do remisu, ale posłał piłkę nad bramką. Sieradzanie wiosną zdobyli zaledwie punkt i są coraz bliżej strefy spadkowej.

Trudno doprawdy zrozumieć grę Unii Skierniewice. W poprzedniej kolejce rozbiła na swoim boisku Wartę Sieradz (5:1), a w minioną sobotę przegrała na wyjeździe z GKSWikielec (1:2). Wymarzona II liga na pięknym obiekcie, który oficjalnie oddany zostanie do użytku w najbliższą sobotę (23 marca) oddala się.

W niedzielnym meczu Pelikan Łowicz zremisował na swoim obiekcie z Lechią Tomaszów 0:0.