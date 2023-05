W centrum Łodzi powstaje nowa kamienica. Znamy ceny mieszkań. Blisko połowa jest już sprzedana. Wizualizacje

W centrum Łodzi powstaje nowa kamienica

W Łodzi powstaje Biała Kamienica

Jakie są ceny mieszkań w Białej Kamienicy w Łodzi?

W Białej Kamienicy zaplanowano 69 mieszkań o powierzchni od 29,5 m2 do 160,60 m2, od 1 do 5 pokoi. Niemal połowa lokali jest już sprzedana lub zarezerwowana. W ofercie zostały przede wszystkim mieszkania o dużej powierzchni. Za metr trzeba zapłacić od 10,5 tysiąca zł do 14 tysięcy zł. Mieszkanie o powierzchni 92,80 m2 to koszt od 1 milion 2 tysiące 240 zł do 1 milion 67 tysięcy 200 zł. Mieszkanie o powierzchni 163,55 m2 wyceniono na 2 miliony 240 tysięcy 635 zł.

Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Yuniversal Podlaski.