Prawie 80 nowych mieszkań komunalnych powstanie w Łodzi. Dwa nowe bloki mają stanąć przy ulicy Lubelskiej. Zobaczcie wizualizacje

Nowe lokale komunalne przy ulicy Lubelskiej 9/11 w Łodzi

konferencji prasowej wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Obok powstanie mniejszy budynek przy ul. Lubelskiej 7. Znajdzie się w nim 17 mieszkań, w tym osiem z czynszem komunalnym i dziewięć ze średnim czynszem wynajmowanych w systemie TBS. Większość mieszkań będzie typu M2, ale pojawią się też trzy lokale typu M3, dwa mieszkania gminne będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ten budynek na razie nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, ale harmonogram przewiduje oddanie go również w roku 2025.

Oba budynki powstaną we współpracy Urzędu Miasta Łodzi z Widzewskim TBS. - To bardzo dobry pomysł, żeby lokatorów komunalnych i o umiarkowanym czynszu mieli w jednym budynku -mówił Radosław Stępień, prezes Widzewskiego TBS. Jak dodaje mieszkania budowane przez WTBS są pełni wykończone i gotowe do zamieszkania.

- Łazienki mają płytki i armaturę, a w kuchni jest kuchenka oraz zlew. W mieszkaniach są zrobione podłogi. Wystarczy przywieźć swoje meble i się wprowadzać. W każdym budynku są też mieszkania dedykowane osobom z niepełnosprawnością ruchową - dodaje Stępień.