Koronawirus rujnuje finanse mieszkańców Łódzkiego i innych regionów kraju. W trzy miesiące dług wzrósł o 2 miliardy złotych

W tym gronie jest także ponad 184,5 tys. mieszkańców województwa łódzkiego. W ciągu kwartału liczba dłużników z naszego regionu wzrosła o 4,7 tys. osób. Zwiększyło się także zadłużenie i to o 130 mln zł. Zadłużeni mieszkańcy Łódzkiego mają do spłaty już 5,31 mld zł.

Finansom Polaków w pierwszym kwartale tego roku przyjrzeli się eksperci firmy BIG InfoMonitor. Wzięli pod lupę zaległe płatności Polaków z końca marca i porównali je z danymi z końca grudnia ubiegłego roku. Doszli do wniosku, że w nową rzeczywistość po pandemii Polacy wejdą z balastem 79,8 mld zł niespłaconych długów. W pierwszym kwartale zaległości Polaków wzrosły o ponad 2 mld zł, a liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się o prawie 37 tys. osób. Nieopłacone w terminie zobowiązanie albo opóźnioną o 30 dni ratę kredytu ma już ponad 2,83 mln osób.

– Nie będzie łatwo zmierzyć się z konsekwencjami koronakryzysu, jeśli z okresu dobrej koniunktury ponad 2,8 mln osób wychodzi z blisko 80 mld zł niespłaconych zobowiązań na koncie – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. - Średnio na osobę to ponad 28,1 tys. zł. Część osób niestety dobre czasy dla gospodarki wykorzystała na zwiększenie wydatków i zadłużenia, a także, jak widać po naszych statystykach, również zaległości. Obecnie co 11. dorosły rodak ma kłopoty z terminowym płaceniem zobowiązań.

Najwięcej dłużników mieszka jednak na Śląsku. Do rejestru dłużników trafiły dane już 391,4 tys. Ślązaków i Ślązaczek. W sumie maja do oddania 10,45 mld zł, o 260 mln zł więcej niż przed kwartałem.

Pod względem wysokości długu nasz region plasuje się na szóstym miejscu w kraju. Pierwsza lokata należy do mieszkańców województwa mazowieckiego, a ich zaległe zobowiązania wynoszą już 14,18 mld zł. W ciągu trzech miesięcy wzrosły o 380 mln zł. W tarapatach jest 370 tys. mieszkańców Mazowsza.

Rosnący dług eksperci tłumaczą nie tylko epidemią koronawirusa, ale i efekt przeszarżowania na zakupach bożonarodzeniowych i grudniowych promocjach. Tradycyjnie w pierwszym kwartale roku wartość przeterminowanych rachunków, rat kredytów i pożyczek rośnie bardziej niż w pozostałych kwartałach. Polacy od lat deklarują też, że grudzień jest dla ich finansów najtrudniejszym miesiącem i zwykle wychodzą z finansowego dołka przez dwa, trzy miesiące. Tym razem - zauważają eksperci finansowi - tuż przy wyjściu na prostą zderzyli się z pandemią, która czterem Polakom na dziesięciu pogorszyła sytuację finansową.

W kolejnych miesiącach sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Widać to choćby po zwolnieniach grupowych w województwie łódzkim. O ile w marcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy konieczność zwolnienia 290 osób, to w kwietniu zwolnieniami grupowymi objęto już 528 osób. Na liście są firmy reprezentujące różne branże i działalności, w tym kasyna, PKS, sklepy, baseny, hotele.