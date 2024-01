Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z Łódzkiego ogłoszony przez marszałka. Termin na zgłoszenie niebawem mija. Ile można zyskać?

Jakie szczegóły konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich z Łódzkiego? Urząd Marszałkowski informuje

Niezwykłe tradycyjne dania, znakomite ciasta, zacne nalewki – oferta kół gospodyń wiejskich ma swoich gorących wielbicieli. Ale ich działalność to nie tylko efekt, który znamy z kiermaszów i jarmarków. To także np. szkolenia z rękodzieła ludowego czy warsztaty gotowania lokalnych specjałów. Doceniając wkład kół gospodyń wiejskich w zachowanie dziedzictwa kulturalnego, właśnie do nich Zarząd Województwa Łódzkiego adresuje najnowszy konkurs zatytułowany „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej”.

Organizacje pożytku publicznego mogą sięgnąć nawet po 10 tys. zł na zakup sprzętu niezbędnego do „kultywowania i przekazywania tradycji kulinarnych”, w tym sprzętu agd, garnków, naczyń, sztućców, a także na organizowanie szkoleń, udział w targach, dożynkach itp.

To kolejny po „Sołectwie na Plus” i „Infrastrukturze sołeckiej na Plus” program skierowany do środowisk wiejskich. - Działalność kół gospodyń wiejskich pełni bardzo ważną rolę w przekazywaniu tradycji i zachowaniu dziedzictwa naszych regionów. Również tych kulinarnych – podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber. - Jestem przekonany, że przyznana dotacja przyczyni się do upowszechnienia tradycji kulinarnej naszego regionu – dodaje.