Adam Nowak: „Chcemy, aby rolnicy mogli sprawnie, szybko i skutecznie sięgać po środki finansowe”

Jako mieszkańcowi regionu sieradzkiego – gdzie ważnym sektorem gospodarczym jest rolnictwo, a jednocześnie wiceministrowi rolnictwa, zależy mi, aby środki finansowe na wsparcie rolnictwa przeznaczane były szybko i sprawnie. Dlatego proszę rolników o to, żeby pamiętali, że już od 15 marca rusza kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie. Najprostszą metodą na szybkie otrzymania dopłat jest złożenie przez rolnika wniosku w terminie, czyli do 15 maja. Każde wydłużenie terminu, każde opóźnienie w naborze będzie powodowało opóźnienie w wypłacie dopłat. Wszystkim nam zależy, żeby te 17 mld zł, zamiast leżeć na kontach i lokatach w Brukseli, pracowały na rzecz polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki. Dopłaty bezpośrednie są ważnym elementem stabilizującym finanse gospodarstw rolnych, ale wiemy, że sytuacja w rolnictwie jest wyjątkowo trudna. Dlatego planowane jest dodatkowe wsparcie, które wkrótce ogłoszą premier Donald Tusk i minister Czesław Siekierski. Będzie to wsparcie dla producentów zbóż w formie dopłat, mających na celu stabilizację rynku. Sytuacja jest trudna jak nigdy dotąd, a skutki tej sytuacji nie leżą po stronie obecnego rządu. Winna jest temu z jednej strony Rosja, która poprzez agresję na Ukrainę przyczyniła się do zaburzeń na rynkach rolnych, a z drugiej strony zaniedbania i brak zdolności negocjacyjnych naszych poprzedników. Gospodarstwa rolne są gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Dlatego chcemy, aby wsparcie płynęło z różnych źródeł. Zależy nam nie tylko na wsparciu rolników i ich gospodarstw ze środków przewidzianych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jesteśmy na etapie negocjacji, zwiększenia środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zarówno na rolnictwo 4.0, na nowe, innowacyjne maszyny, na wsparcie przetwórców, podmiotów skupowych, ale też eksporterów. Rozwiązanie problemów rolników zależy od sprawnego działania całego łańcucha dostaw.

Oczywiście, zwłaszcza w przededniu Świąt Wielkanocnych warto wspomnieć także o działaniach wspierających funkcjonowanie na przykład kół gospodyń wiejskich.

Równie ważne są dla nas sprawy związane z tradycją, dziedzictwem kulturowym i aktywnością społeczną mieszkańców polskiej wsi. Dlatego zapewniam i potwierdzam, że w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mamy zapewnione środki na wsparcie kół gospodyń wiejskich w ramach tzw. bonu frekwencyjnego. Te dodatkowe środki dla KGW i orkiestr dętych – działających w gminach do 20 tys. mieszkańców – to 532,75 mln zł i są to środki z rezerwy celowej.

Środki te nie są wypłacane teraz przed wyborami samorządowymi, żeby nadmiernie ich nie upolityczniać, nie wiązać z konkretnymi osobami, tylko aby należycie wykorzystać je do rozwoju KGW, organizacji działających na rzecz rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Jesteśmy na etapie konsultacji zmiany, która powodowałaby, że nie tylko KGW zarejestrowane w ARiMR będą mogły dostać te środki, ale szerzej także KGW funkcjonujące jako społeczno-zawodowe organizacje rolników czy w innych formach prawnych.

W planie finansowym ARiMR na pomoc dla KGW zapewnione są środki około 120 mln zł, które pozwolą na realizację różnych ambitnych zadań i projektów. W tym przedświątecznym czasie jest sporo takich projektów. Chociażby konkursy na palmy wielkanocne, różne aktywności związane z promocją i prezentacja stołów wielkanocnych, czy tez inne tradycje lokalne. Na przykład w moim rejonie sieradzkim to jest chodzenie z kogutkiem, co jest tradycyjnym nawiązaniem do działań poprzednich pokoleń.