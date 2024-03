Folkowe szaleństwo w Sieradzu z Golec UOrkiestrą! Będzie Centrum Folkloru FOTO+FILM

Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne z całego naszego województwa, a prawdziwą furorę zrobił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który porwał swoim występem około pół tysiąca widzów. Ponadto wystąpiła Kapela Jana Szymańskiego z łowickiego, kapela Romana Wojciechowskiego z rawsko-opoczyńskiego, Wieluńska Kapela Ludowa, Kapela im. Tadeusza Kubiaka z łęczyckiego oraz zespoły Dobroń, Ziemi Kutnowskiej, Lubochnianie. Można było też skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich z miejscowości Chorki, Owieczek czy Bukowca nad Pilicą oraz podziwiać wyroby rękodzieła ludowego, takie jak choćby rzeźby, hafty, czy wycinanki.

Centrum Folkloru Województwa Łódzkiego powstać ma w Sieradzu w ciągu dwóch lat. Jego koszt to około 67 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich, to kwota blisko 40 mln zł, a wkład własny województwa łódzkiego, to blisko 27 mln zł. Dodajmy, że decyzją radnych miejskich działa pod budowę centrum przekazana została przez miasto Sieradz bezpłatnie.