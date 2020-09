Koniec budowy stadionu ŁKS w 2021 roku? To możliwe

Taką wizję przedstawił w każdym razie, na środowej konferencji pracowej, którą zorganizowano na budującym się obiekcie, Jerzy Mirgos, prezes Mirbud S.A., firmy budującej stadion. – Na teren weszliśmy rok temu. Dziś widać, jak przebiega budowa i co zostało wykonane. Myślę, że w październiku zobaczą państwo pierwszą konstrukcję stalową - mówił.

Czekamy na dom ŁKS z prawdziwego zdarzenia, a niezwykle istotne są także powierzchnie komercyjne, bo przecież ten obiekt musi funkcjonować nie tylko w dniu meczowym – wtrącił Tomasz Salski, prezes łódzkiego pierwszoligowca.

– Inwestycja przebiega wzorcowo i chciałabym, żeby wszystkie inwestycje realizowane na terenie naszego miasta miały taki przebieg i tak jak tutaj było łatwo, przyjemnie i szybko, bo czas też przecież jest tutaj bardzo ważny – mówiła z kolei wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

Murawa na stadionie przy alei Unii 2 jest za to jak się patrzy. Otóż Polski Związek Piłki Nożnej opublikował ranking stanu boisk klubów PKO Ekstraklasy za miniony sezon. Ranking sporządzono na podstawie opinii piłkarzy z klubów elity. Zawodnicy oceniali murawy w skali od 1 do 5. Potem wyliczono średnią i okazało się, że wygrało boisko Stadionu Miejskiego w Białymstoku ze średnią 4,57. Na miejscu drugim uplasowała się płyta boiska Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie (4,5). Mecze domowe na tym obiekcie rozgrywa Wisła. Trzecia pozycja przypadła Stadionowi MOSiR Łódź przy alei Unii 2 (4,35), czwarta obiektowi w Szczecinie (4,28), a piąta Stadionowi Miejskiemu Legii Warszawa (4,17). Na ostatnim (16) miejscy Stadion Miejski w Gliwicach (1,77). Cóż murawa jak się patrzy, tylko drużyna nie w elicie, lecz I lidze.

W najbliższy piątek (4 września) po wypielęgnowanym boisku biegać będą piłkarze ŁKS i Radomiaka. O godzinie 17 rozpocznie się bowiem mecz sparingowy tych ekip. Na żywo spotkanie będzie mogło obejrzeć jedynie 999 widzów. Ruszyła już przedsprzedaż biletów na to spotkanie. Posiadacze karnetów na sezon 2020/2021 mogą kupować wejściówki w cenie 5 złotych za pośrednictwem internetu (bilety.lkslodz.pl) lub w Centrum Biletów Atlas Arena. Jeśli jakieś bilety zostaną, będzie je można kupić także w piątek, ale już po 10 złotych. Niewykluczone, że w zespole ŁKS pojawią się piłkarze na testach. Podobnie zresztą w drużynie z Radomia.ą