„Piłkarskie Orły”. Zwycięskie gole GKS Bełchatów i Lechii Tomaszów

Na listę strzelców goli wpisało się czterech piłkarzy z ekip województwa łódzkiego, zdobywając tym samym pierwsze punkty w naszym prestiżowym rankingu „Piłkarskie Orły”.

Bezcenne okazały się zwłaszcza bramki dla beniaminka z Bełchatowa oraz Lechii Tomaszów Mazowiecki. Ten pierwszy zespół, prowadzony przez Bogdana Jóźwiaka, zmierzył się na swoim stadionie z Pelikanem Łowicz. Warto dodać, że Bogdan Jóźwiak był w przeszłości szkoleniowcem „Ptaków”. Miejscowi wygrali to spotkanie 1:0 (1:0) po golu Jarosława Trzebońskiego. Spotkanie w Bełchatowie obserwowało około 1800 kibiców. Takiej frekwencji nie było tam w I, ani II lidze. Rekord padł w minionym sezonie. Starcie ze Zrywem Wygoda, decydujące o awansie na wyższy szczebel rozgrywkowy, obejrzało około 2500 fanów. W Bełchatowie głód piłki nożnej na poziomie ogólnopolskim jest duży, wszak GKS jeszcze w roku 2015 walczył o ekstraklasowe punkty. Wróćmy do Jarosława Trzebońskiego. 20-latek jest wychowankiem GKSBełchatów. - To piłkarz z charakterem - mówi Adrian Teodorczyk, jeden z trenerów bełchatowskiego klubu. - Zaczynał w naszym klubie, razem ze swoim bratem Bartłomiejem Trzeboński, który jest teraz w Omedze Kleszczów, u Radosława Drogosza. Potem ja przejąłem grupę w której trenowali. Początkowo grał w rezerwach, ale miniony sezon to już miejsce w czwartoligowym zespole.

Przejdźmy do Lechii Tomaszów Mazowiecki, która niespodziewanie wygrała w Grodzisku Mazowieckim z tamtejszą Pogonią, 1:0 (1:0) po golu Adama Gambki. To był jego debiutancki mecz w zespole prowadzonym przez trenera Mateusza Milczarka, bo miniony sezon spędził w czwartoligowej Polonii Piotrków Trybunalski, strzelając w meczach mistrzowskich dziewięć goli. Jest jednak wychowankiem tomaszowskiego klubu. Wcześniej grał jednak w juniorach oraz zespole rezerw.

Warta Sieradz przegrała na swoim boisku ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1:2 (0:1), a honorowego gola dla zespołu prowadzonego od niedawna przez trenera Tomasza Pozorskiego strzelił Szymon Czyżewski. Dla tego piłkarza był to oficjalny debiut w zespole, do którego dołączył niedawno. W minionym sezonie grał w czwartoligowym Włókniarzu Zelów. Jest jest jednak wychowankiem GKS Bełchatów. Grał tam w zespole U 17 rywalizującym na szczeblu centralnym, a potem w rezerwach.

Unia Skierniewice rozpoczęła sezon od wyjazdowej porażki z beniaminkiem grupy pierwszej III ligi ŁKS 1926 Łomża 1:4 (1:1). Honorowe trafienie dla pokonanych zapisał na swoim koncie Marcin Pieńkowski, który jest wychowankiem Startu Łódź (obecnie Klasa A), a ostatni sezon spędził w Polonii Warszawa, wówczas drugoligowej. Do stolicy przeszedł właśnie z Unii. Wcześniej był miedzy innymi w Widzewie oraz Zjednoczonych Stryków.