Kaskada Glamping - jedyny w Łodzi camping w stylu glamour. Mieszka tu najmniejszy na świecie ogier

Właścicielami obiektu przy Strykowskiej 299 są Patryk Cyrankowski i Katarzyna Zielińska. To jedyne miejsce campingowe w Łodzi. Obiekt jest ogrodzony i nie poruszają się po nim osoby nieupoważnione, co zapewnia pensjonariuszom bezpieczeństwo podczas pobytu.

Najważniejsze jest jednak obcowanie ze zwierzętami. Na obiekcie jest kilkadziesiąt koni oraz wielbłąd Stefan.

Co wyróżnia to miejsce to przede wszystkim obecność najmniejszego ogiera na świecie. Bombel, bo tak na imię ten uroczy konik, to zwierzę znane na całym świecie. Jego wizerunek był wyświetlany na Time Square Garden, pokazywała go australijska telewizja, turyści przyjeżdżają z zagranicy specjalnie aby go spotkać. W 2020 roku trafił nawet do Księgi Rekordów Guinnessa. Wyjątkowość Bombelka nie polega tylko na jego wyglądzie.