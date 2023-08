Jakie najczęściej kupowane rodzaje pizzy w 2023 roku? TOP 10. Sprawdź ZESTAWIENIE

– PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów. Dzięki anonimowym danym, które każdego dnia wpływają do naszego systemu mamy możliwość analizy cen poszczególnych produktów czy trendów zakupowych wśród polskich konsumentów. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jakie są preferencje naszych użytkowników przy wyborze rodzaju pizzy. W tym celu sprawdziliśmy paragony pochodzące z pizzerii z datą zakupu mieszczącą się w okresie od stycznia do lipca 2023 roku – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.