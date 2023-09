Ceny produktów spożywczych. O ile wzrosły na przestrzeni 3 lat? Różnice są kolosalne

– Aplikacja PanParagon służy m.in. do wyszukiwania promocji oraz przechowywania paragonów. Setki tysięcy anonimowych danych, jakie każdego miesiąca wpływają do naszego systemu, to cenne źródło informacji na temat trendów zakupowych czy realnej inflacji. W najnowszym badaniu przyjrzeliśmy się paragonom z produktami spożywczymi na przestrzeni ostatnich trzech lat – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.