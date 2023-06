GKS Bełchatów został mistrzem IV ligi i awansował do ligi III!

To duży sukces reaktywowanego po upadku klubu, którym kieruje obecnie Szymon Serwa, a sponsorem głównym jest PGEGórnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jeszcze niedawno awans wydawał się mało realny, bo w lidze szalał Widzew II Łódź, który zresztą na półmetku rywalizacji miał cztery punkty przewagi nad zespołem z Bełchatowa. Kluczowa dla losów awansu była 35. kolejka, kiedy to KSKutno pokonał na swoim boisku widzewiaków 2:1 (0:0) strzelając zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry. Była to pierwsza przegrana łodzian, po której na czoło tabeli wysunął się zespół trenera Bogdana Jóźwiaka i prowadzenia nie oddał do końca sezonu.

Ostatnia kolejka zadecydowała o spadku z IV ligi Jutrzenki Drzewce oraz Stali Niewiadów. Ten drugi zespół ma tyle samo punktów, co Włókniarz Zelów, ale legitymuje sie lepszym bilansem meczów z ekipą z Niewiadowa - wygrał 3:1 i przegrał 0:1. ą

BETCRIS IV liga

38. kolejka: GKSBełchatów - Zryw Wygoda 5:0 (3:0). 1:0 - Łukasz Wroński (26), 2:0 - Artur Golański (40), 3:0 - Przemysław Zdybowicz (43), 4:0 - Łukasz Wroński (50), 5:0 - Łukasz Wroński (68).

Pogoń Zduńska Wola - Sokół Aleksandrów 3:3 (0:2). .

Stal Niewiadów - KSKutno 1:2 (1:0).