Ford Transit & Tourneo Courier. Pierwsze jazdy, dane techniczne, wyposażenie i ceny

Ford Transit Courier. Ta sama funkcjonalność w nowym wydaniu

Zacznijmy od tego, co w takich autach jest… najmniej ważne. Chodzi oczywiście o stylistykę i oczywistym jest, że każdy chciałby jeździć autem ładnym, ale w segmencie kompaktowych vanów najważniejsza jest funkcjonalność i jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni. O tym za chwilę, tymczasem warto zwrócić uwagę, na zupełnie nową aparycję dostawczego Forda w kompaktowym wydaniu. W oczy rzuca się oczywiście całkowicie przeprojektowany przód z solidnym, prostokątnym grillem oraz dzielonymi światłami. Ciekawa sygnatura LED oraz listwa chromowana nad solidnie wyglądającym grillem przywodzi na myśl bardziej potężne i mocne pickupy niż zwykłe osobówki pokroju Focusa czy Pumy. Sporo czarnych elementów z tworzywa sztucznego dodaje całości ciekawego klimatu, a odmiana Active z dodatkową porcją nakładek m.in. na nadkolach sprawia, że auto prezentuje się po prostu bardzo atrakcyjnie. Co znajdziemy w środku?

Wracając do walorów praktycznych, system pojemników i organizerów pozwala utrzymać w porządku dokumenty, urządzenia i przewody niezbędne w codziennej pracy. Kierowca ma do dyspozycji łatwo dostępny, otwarty pojemnik za tablicą rozdzielczą i nad schowkiem po prawej stronie, a także schowek na tablet lub notes do formatu A4 w konsoli środkowej. Kieszenie na drzwiach są wyposażone w separator i uchwyt, wystarczająco duży, aby pomieścić 1,5-litrową butelkę. Rzućmy wreszcie okiem na przestrzeń ładunkową.

Nowe tylne zawieszenie z pochylonymi amortyzatorami i zwiększona o 181 mm długość przestrzeni ładunkowej (do 1802 mm) sprawiają, że kompaktowa furgonetka może pomieścić dwie europalety. Jej objętość ładunkowa wynosi teraz 2,9 m3, co stanowi wzrost o 25% w stosunku do poprzedniego modelu. Dodatkową zaletą jest uchylna klapa w przegrodzie, która umożliwia transport przedmiotów długich na ponad 2600 mm, takich jak deski czy rury. Klienci mają do wyboru model o standardowej ładowności lub wersję o podwyższonej ładowności z podwójnymi sprężynami, które zwiększają maksymalną ładowność brutto do 854 kg – o 45% więcej niż w poprzednim modelu. Niezależnie od wariantu, maksymalna masa przyczepy wynosi 1100 kg. Pojazdy w wariancie van mają standardowo tylne drzwi otwierane pod kątem 180 stopni i sześć punktów mocowania ładunku na podłodze. Opcjonalnie można zamówić oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej, podłogę z gumy lub drewna i szyny mocowania na środkowej wysokości, co poprawia wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.

Ford Transit i Courneo Courier bazują na platformie Ford Global B i są produkowane w rumuńskiej fabryce w mieście Craiova. Doskonale widać, że Ford dąży do urozmaicenia oraz uatrakcyjnienia oferty kompaktowych vanów poprzez naprawdę udaną stylistykę i ciekawą ofertę. Na szczęście nie dzieje się to kosztem funkcjonalności. Dodatkowo pod maskę trafiły sensowne jednostki napędowe, a wersja elektryczna co prawda będzie w niedalekiej przyszłości, ale nie wyprze ona całkowicie napędów tradycyjnych. Ford

Klienci mogą także zdecydować się na nadwozie typu „double-cab-in-van", które pozwala zabrać ze sobą pracowników i sprzęt. Podwójna kabina ma trzyosobowe siedzenia w drugim rzędzie, które można dzielić w proporcji 60/40, składać i opuszczać. Gdy tylne siedzenia są podniesione, przestrzeń ładunkowa może pomieścić europaletę. Standardem są uchylne okna w drugim rzędzie i przeszklone tylne drzwi ładunkowe; opcjonalnie można wybrać pełne przeszklenie boczne. Co więcej, Ford Pro we współpracy z ekspertami TVL zaprojektował gamę zamków montowanych fabrycznie dla firm, które potrzebują lepiej chronić swój pojazd i jego zawartość przed różnymi zagrożeniami, w tym wyłamaniem. Co pod maską?

Nowy Transit Courier oferuje dwa warianty silnika benzynowego EcoBoost Forda o pojemności 1,0 litra: jeden o mocy 125 KM, a drugi o mocy 100 KM. Ten drugi został zoptymalizowany pod względem niższego zużycia paliwa i emisji CO2. Silnik EcoBoost może współpracować z manualną skrzynią biegów o sześciu przełożeniach lub nową, dwusprzęgłową skrzynią biegów o siedmiu przełożeniach. Ta druga opcja jest idealna dla klientów, którzy często jeżdżą w zatłoczonym ruchu. System dwusprzęgłowy zapewnia płynne i szybkie zmiany biegów bez utraty momentu obrotowego, co zwiększa efektywność przy niskich prędkościach i zdecydowanie poprawia komfort jazdy. Dla klientów, którzy preferują dłuższe trasy, dostępny jest silnik wysokoprężny EcoBlue o pojemności 1,5 litra i mocy 100 KM. Silnik ten pracuje z manualną skrzynią biegów o sześciu przełożeniach i jest oferowany w modelach Transit Courier van i van z podwójną kabiną.