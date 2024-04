Elektryczna Dacia Spring. Wyposażenie, stylistyka, ceny elektrycznej Daci Spring

Na polskim rynku Spring uplasował się w 2023 roku na piątym miejscu wśród samochodów elektrycznych w sprzedaży do klientów indywidualnych.

Model Spring, wprowadzony w 2021 roku, sprzedał się w liczbie ponad 140 tysięcy sztuk od swojego debiutu w Europie. Rok 2023 był rekordowy. Marka sprzedała na całym świecie 61 803 samochody – o 26,4% więcej w porównaniu z 2022 rokiem. Spring jest trzecim najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym na rynku klientów indywidualnych w Europie i zdecydowanie przyczynia się do upowszechnienia pojazdów elektrycznych.

Nowa Dacia Spring. Nowe wersje wyposażenia

- Od swojego debiutu rynkowego w 2021 roku Dacia Spring zdecydowanie przyczyniła się do popularyzacji mobilności elektrycznej dzięki sprzedaży 140 tysięcy sztuk samochodów w Europie. Jej sukces potwierdza zapotrzebowanie rynku na przystępne cenowo samochody elektryczne. Nasze doświadczenie w projektowaniu samochodów zgodnie z zasadą design-to-cost umożliwiło nam kontynuację sukcesu konkurencyjnej oferty samochodów elektrycznych i wprowadzenie nowej gamy Dacii Spring – lepiej wyposażonej, z zasięgiem 225 km w cyklu mieszanym WLTP – w cenie poniżej 20 000 euro – powiedział Xavier MARTINET, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Dacii

System Media Nav Live, instalowany w standardzie w wersji wyposażeniowej Extreme bądź w opcji wersji Expression, posiada duży, centralny 10-calowy ekran dotykowy z wbudowanym pakietem nawigacji satelitarnej z dostępem do Internetu (8-lat darmowej subskrypcji), obejmującym informację o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i systematycznie aktualizowaną mapę Europy. Ponadto umożliwia on bezprzewodową obsługę aplikacji Apple CarPlayTM i Android AutoTM. System Media Nav Live jest oferowany z dwoma portami USB-C.

Dla ułatwienia życia swoim klientom Dacia wprowadziła pomysłowy przycisk „My Safety” umożliwiający kierowcom szybki dostęp do własnej ulubionej konfiguracji systemów wspomagania prowadzenia.

Elektryczna Dacia Spring. Napęd

Elektryczna jednostka napędowa o mocy 65 KM/48 kW zapewnia dynamiczne przyspieszenie, na przykład od 0 do 100 km/h w czasie poniżej 14 sekund. Jeszcze bardziej przystępna cenowo i doskonale przystosowana do użytku w mieście nowa Dacia Spring z silnikiem o mocy 45 KM jest dostępna w wersji wyposażenia Essential (przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie poniżej 20 sekund).