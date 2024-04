Lexus RX 2.5 450h+ 309 KM vs Range Rover Velar 2.0 P i4 PHEV 404 KM. Stylowe hybrydy z wtyczką

Lexus RS vs Range Rover Velar. Nadwozie i wnętrze

Oba modele oferują wysoki komfort podróży, świetną stylistykę, dopracowane i wygodne wnętrze, pojemne bagażniki i niezłe wyposażenie już w standardzie. Do tego dostajemy przyzwoity zasięg na zasilaniu bateryjnym oraz poczucie obcowania z autem klasy wyższej. Lexus zapewni nieco więcej komfortu, spokoju i bardziej ergonomiczne wnętrze, ale jeśli komuś zależy na tym, aby rzucać się w oczy, lepszym rozwiązaniem może być Velar. Lexus

Pierwsza generacja Lexusa RX już na wstępie ustanowiła standardy dla wyrafinowanego gustu właściciela, który preferuje dyskretną elegancję zamiast krzykliwego luksusu. Najnowszy model kontynuuje tę tradycję, zachowując charakterystyczny dla marki styl i prestiż, jednocześnie unikając przesady. Jego sylwetka pozostaje dynamiczna, z wyraźnymi liniami i charakterystyczną, dużą atrapą chłodnicy w kształcie klepsydry. W niedawno odświeżonym RX-ie zauważalne są subtelne zmiany stylistyczne, takie jak nowoczesne światła LED i tylna listwa świetlna LED, które nadają pojazdowi wyjątkowy wygląd. Grill z trójwymiarowym wzorem dodaje całości wyrafinowania. Nowy RX jest nieco niższy i dłuższy, co przekłada się na bardziej zbalansowane i dynamiczne proporcje. Wymiary auta to 4890 mm długości, 1920 mm szerokości i 1695 mm wysokości, z rozstawem osi wynoszącym 2790 mm. A co znajdziemy we wnętrzu?

Oba modele oferują wysoki komfort podróży, świetną stylistykę, dopracowane i wygodne wnętrze, pojemne bagażniki i niezłe wyposażenie już w standardzie. Do tego dostajemy przyzwoity zasięg na zasilaniu bateryjnym oraz poczucie obcowania z autem klasy wyższej. Lexus zapewni nieco więcej komfortu, spokoju i bardziej ergonomiczne wnętrze, ale jeśli komuś zależy na tym, aby rzucać się w oczy, lepszym rozwiązaniem może być Velar. Lexus

Deska rozdzielcza jest elegancka i ergonomiczna, a zastosowane materiały są najwyższej klasy. Kokpit, inspirowany filozofią Tazuna, zapewnia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji, włącznie z systemem multimedialnym z 12,3-calowym ekranem dotykowym i asystentem głosowym. System multimedialny, wspólny dla nowych modeli Lexusa i Toyoty, choć ulepszony, może nie spełniać oczekiwań fanów technologii zastosowanych w Mercedesie czy BMW. Fotele zapewniają komfort i odpowiednie podparcie, a przestrzeń dla pasażerów jest hojna zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tylne siedzenia oferują komfort porównywalny z limuzynami klasy średniej, choć wysocy pasażerowie mogą odczuwać brak przestrzeni nad głową ze względu na niską linię dachu. Środkowy pasażer z tyłu znajdzie się na nieco podwyższonym siedzisku z szerokim, ale niskim tunelem środkowym. Bagażnik o pojemności 612 litrów może nie dorównywać niektórym konkurentom, ale jest więcej niż wystarczający na codzienne potrzeby. Toyota i Lexus nie podają dokładnej pojemności bagażnika po złożeniu oparć kanapy, ale na pewno nie ma na co narzekać. Spójrzmy teraz na konkurenta.

Oba modele oferują wysoki komfort podróży, świetną stylistykę, dopracowane i wygodne wnętrze, pojemne bagażniki i niezłe wyposażenie już w standardzie. Do tego dostajemy przyzwoity zasięg na zasilaniu bateryjnym oraz poczucie obcowania z autem klasy wyższej. Lexus zapewni nieco więcej komfortu, spokoju i bardziej ergonomiczne wnętrze, ale jeśli komuś zależy na tym, aby rzucać się w oczy, lepszym rozwiązaniem może być Velar. Range Rover

A trzeba przyznać, że jest na co patrzeć i co prawda bazowe konfiguracje mogą być skromne wizualnie (np. srebrny lakier i bazowe felgi), ale wystarczy kilka kliknięć w konfiguratorze (niestety kosztownych), aby stworzyć niezwykle eleganckie i stylowe auto. Grafitowy lakier i duże felgi z polerowanym wykończeniem – w zasadzie tyle wystarczy, aby zwrócić na siebie uwagę na ulicy. Fakt, Land Rover Range Rover Velar jest wyraźnie mniejszy od japońskiego konkurenta, ale to nadal duży i podkreślający status kierowcy SUV. Auto mierzy 4797 mm długości, 2041 mm szerokości i 1683 mm wysokości. Rozstaw osi to 2874 mm. Muszę przyznać, że to auto od zawsze mi się podobało i być może rozsądek podpowiedziałby mi wybór modelu Range Rover Sport, ale Velar prezentuje się zdecydowanie bardziej stylowo i dynamicznie. Smukłe światła, muskularna sylwetka, zderzaki ze sportowym pierwiastkiem, chowane klamki, wąska linia okien etc. Mimo nadwozia typu SUV, nawiązań do sportowego kombi jest bardzo dużo.

Oba modele oferują wysoki komfort podróży, świetną stylistykę, dopracowane i wygodne wnętrze, pojemne bagażniki i niezłe wyposażenie już w standardzie. Do tego dostajemy przyzwoity zasięg na zasilaniu bateryjnym oraz poczucie obcowania z autem klasy wyższej. Lexus zapewni nieco więcej komfortu, spokoju i bardziej ergonomiczne wnętrze, ale jeśli komuś zależy na tym, aby rzucać się w oczy, lepszym rozwiązaniem może być Velar. Range Rover

Ta nowoczesność, elegancja i odrobina ekscentryzmu kontynuowana jest we wnętrzu auta. Co prawda nie brakuje sporych ekranów, w tym głównego, który znacząco odcina się od linii deski rozdzielczej, ale elegancki projekt kokpitu oraz minimalizm formy sprawia, że to wszystko ma naprawdę świetny styl i smak. Warto również wspomnieć o sporej ilości możliwych konfiguracji oraz bogatym wyposażeniu. O jakości materiałów nie ma nawet co wspominać, bo ta jest na najwyższym poziomie, zresztą podobnie jak u japońskiego konkurenta. Trzeba jednak przyznać, że oba projekty, szczególnie we wnętrzu, są zdecydowanie inne i jeśli ktoś szuka elegancji i minimalizmu, nawet kosztem ergonomii (obsługa wielu opcji z ekranu dotykowego), ten o wiele lepiej poczuje się w Velarze. Rzecz jasna to wszystko kosztem przestrzeni, bowiem skromniejsze gabaryty zewnętrzne przekładają się na przestrzeń we wnętrzu. Velar może być lepszy tylko pod względem miejsca nad głową z tyłu (nieco wyższa linia dachu), bowiem nawet bagażnik jest skromniejszy – 503 litry w standardowym ułożeniu oparć kanapy (1335 litrów po złożeniu).