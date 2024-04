Używana Kia Stonic (2017-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Kia Stonic to zaskakująco solidne i przyjazne w codziennym użytkowaniu auto. Nie zapewnia nowoczesnego wyposażenia i gadżetów, ale może prezentować się bardzo świeżo i interesująco. Bezproblemowa eksploatacja oraz oszczędne silniki na pewno przypadną do gustu tym, którzy szukają niezawodnego auta do codziennej jazdy po mieście.

Kia Stonic to jeden z wielu crossoverów segmentu B na rynku, ale jako jeden z nielicznych potrafi dostosować się do wielu wymagań. Stonowana, kolorowa, skromna lub świetnie wyposażona – możliwości konfiguracyjne są bardzo szerokie. Czy warto zainteresować się tym autem na rynku wtórnym?

Używana Kia Stonic. Nadwozie/wnętrze

Boczny profil auta jest bardziej stonowany i nie rzuca się w oczy, oprócz interesującego wcięcia na tylnych drzwiach, które wygląda jakby było wynikiem nagłego ruchu projektanta. Nie brakuje również plastikowych osłon na nadkola i progi, a modele z wyposażeniem GT Line są dodatkowo ożywione czerwonymi elementami. Z tyłu uwagę przyciągają eleganckie lampy oraz solidny zderzak z dużym, srebrnym panelem, który ukrywa imitacje końcówek wydechowych. Chociaż w samochodach sportowych taki element może budzić kontrowersje, w tym przypadku nie ma powodów do narzekań. Konfigurator Kii Stonic przewidywał możliwość personalizacji poprzez dobór kolorów dachu i innych części, co pozwalało na dostosowanie auta do indywidualnych preferencji. Na rynku można zatem znaleźć naprawdę ciekawie skonfigurowane egzemplarze, choć oczywiście szarych i stonowanych również nie brakuje. A co znajdziemy w środku? Kia Wnętrze Kii Stonic jest bardzo przemyślane, estetyczne i pomysłowe, choć bez ekstrawaganckich rozwiązań stylistycznych i z logicznie rozmieszczonymi przyciskami. Centralna konsola oferuje praktyczną półkę, na przykład na telefon, a środkowy ekran jest duży i lekko wystaje poza deskę rozdzielczą, co nie stanowi problemu i obecnie jest w zasadzie rozwiązaniem spotykanym w większości nowych aut – od miejskich po luksusowe limuzyny. Materiały wykończeniowe są adekwatne do segmentu B, z dominacją twardego plastiku średniej jakości, co jest akceptowalne w tej klasie cenowej. Pojemność bagażnika waha się od 332 do 1135 litrów, w zależności od ustawienia tylnych siedzeń.

Używana Kia Stonic. Silniki/układ napędowy

Na pierwszy rzut oka oferta silnikowa Kii Stonic jest dość obszerna, ale to wrażenie, bowiem od 2017 dość często korygowano portfolio jednostek napędowych. Przykładowo w latach 2017-2019 w ofercie był silnik 1.2 DOHC o mocy 84 KM, natomiast w latach 2019-2020 w ofercie widniała jednostka 1.2 MPI o mocy 85 KM. To detale, ale warto mieć to na uwadze poszukując konkretnej wersji. Oprócz tego pod maską małej Kii może pracować silnik 1.4 DOHC o mocy 100 KM, jak również 1.0 T-GDI o mocy 100 lub 120 KM. Ta mocniejsza odmiana, dysponująca momentem obrotowym 171 Nm, ale po liftingu dodano instalację miękkiej hybrydy (MHEV), która wpłynęła także na parametry jednostki. Po zmianach dysponuje ona taką samą mocą 120 KM, ale momentem obrotowym zwiększonym do 200 Nm. To przekłada się z kolei na sprint od 0 do 100 km/h w czasie 10,4 sekundy i prędkością maksymalną 185 km/h.

Dla miłośników oszczędnej jazdy w trasie jest jeszcze silnik wysokoprężny 1.6 CRDi, ale był on oferowany tylko w latach 2017-2020. Początkowo miał on moc 110, a pod koniec produkcji 115 KM. Silnik dysponował momentem obrotowym rzędu 280 Nm, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmowało 10,9 sekundy. Prędkość maksymalna to 180 km/h, a średnie zużycie paliwa zdaniem producenta to przyzwoite 4 l/100 km w cyklu mieszanym.

Używana Kia Stonic. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Poza zwykłymi kontrolami wgnieceń i uszkodzeń parkingowych oraz felg aluminiowych pod kątem rys i zbyt bliskich kontaktów z krawężnikami, Kia Stonic nie posiada konkretnych cech czy problemów, które należy koniecznie sprawdzić przed zakupem. Nawet wnętrze jest dość odporne (i twarde – urok tanich plastików), choć długotrwałe zaniedbania mogły się dać we znaki np. trudną do wyprania tapicerką na fotelach i kanapie. Oczywiście przed zakupem warto dokładnie sprawdzić stan gwarancji, bowiem wiele modeli może być jeszcze objętych gwarancją fabryczną. Poza tym warto celować w modele produkowane od 2019 roku, które zostały wzbogacone o kilka systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy m.in. asystenta pasa ruchu.

W dniu publikacji artykułu na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 200 ogłoszeń dotyczących Kii Stonic. Przykładowo model z 2018 roku z silnikiem wysokoprężnym 1.4 o mocy 100 KM i przebiegiem 125 000 kilometrów to koszt około 22 000 złotych. Za około 70 000 złotych kupimy model 2022 roku z przebiegiem 20 000 i silnikiem 1.2 o mocy 84 KM.

Używana Kia Stonic. Podsumowanie

Kia Stonic to zaskakująco solidne i przyjazne w codziennym użytkowaniu auto. Nie zapewnia nowoczesnego wyposażenia i gadżetów, ale może prezentować się bardzo świeżo i interesująco. Bezproblemowa eksploatacja oraz oszczędne silniki na pewno przypadną do gustu tym, którzy szukają niezawodnego auta do codziennej jazdy po mieście.

Używana Kia Stonic zalety: przyjemna dla oka stylistyka, szczególnie w wyższych wersjach wyposażenia (np. GT Line);

solidnie wykonane i ergonomiczne wnętrze;

dość szeroka paleta silników, w tym oszczędny diesel oraz miękka hybryda;

dostępne wersje zarówno z manualną, jak i automatyczną (7-biegową) przekładnią. Używana Kia Stonic wady: wnętrze częściowo wykonane z twardych i dość tanich tworzyw;

nie jest to auto dla szukających gadżetów i nowoczesnych rozwiązań;

na rynku znajdziemy sporo skromnych i szarych konfiguracji.

Używana Kia Stonic. Opinie

Barbara z Koszalina: “Kia Stonic to świetny wybór dla osób szukających kompaktowego SUV-a z charakterem. Używam tego modelu od roku i jestem bardzo zadowolona. Auto jest dynamiczne i ma świetny design, który przyciąga wzrok. Wnętrze jest funkcjonalne i wygodne, nawet podczas dłuższych podróży. Bagażnik jest wystarczająco pojemny na moje potrzeby. Jedynym minusem jest twardy plastik w kabinie, ale to typowe dla tej klasy pojazdów.” Marek z Gdańska: “Jako miłośnik technologii, cenię sobie Kia Stonic za jej systemy bezpieczeństwa i wygodne rozwiązania technologiczne. Samochód oferuje stabilną jazdę i dobre osiągi. Design zewnętrzny jest nowoczesny i ma kilka ciekawych rozwiązań stylistycznych. Moim zdaniem, to idealne auto dla młodych ludzi lub małych rodzin mieszkających w mieście.” Krzysztof z Krakowa: “Kia Stonic to mój pierwszy SUV i muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. Auto jest nie tylko stylowe, ale również ekonomiczne i łatwe w prowadzeniu. Wnętrze jest dobrze zaprojektowane, choć materiały mogłyby być lepszej jakości. Ogólnie rzecz biorąc, Stonic to solidny wybór w swojej cenie i świetnie sprawdza się jako codzienny środek transportu.”



Wybrane jednostki napędowe w Kia Stonic: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.0 T-GDI 998 ccm 100 KM 171 Nm 182 km/h 10 s 6,0 l/100km 142 g/km 1.0 T-GDI MHEV 998 ccm 120 KM 200 Nm 185 km/h 10,4 s 3,5 l/100km 50 g/km 1.2 DPI 1197 ccm 84 KM 118 Nm 165 km/h 13,5 s 5,2 l/100km 118 g/km 1.4 DOHC 1368 ccm 100 KM 133 Nm 172 km/h 12,6 s 5,5 l/100km 125 g/km 1.6 CRDi 1598 ccm 115 KM 280 Nm 180 km/h 10,9 s 4,0 l/100km 106 g/km

