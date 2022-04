Ełkaesiakom zabrakło koncentracji po golu i zremisowali z „Góralami" ZDJĘCIA

Podbeskidzie Bielsko-Biała1 (0)

ŁKS Łódź 1 (0)

Bramki

0:1 - Michał Trąbka (60)

1:1 - Kamil Biliński (62)

Podbeskidzie: Matvei Igonen – Jeppe Simonsen, Mateusz Wypych, Julio Rodriguez, Maciej Kowalski-Haberek, Ezequiel Bonifacio (78, Konrad Gutowski), Goku (78, Giorgi Merebaszwili), Mathieu Scalet, Dawid Polkowski (87, Titas Milasius), Dominik Frelak (78, Jakub Bieroński), Kamil Biliński. Trener: Piotr Jawny.

ŁKS: Marek Kozioł – Mateusz Bąkowicz (67, Kamil Dankowski), Nacho Monsalve, Oskar Koprowski, Bartosz Szeliga, Maksymilian Rozwandowicz (46, Jan Kuźma), Antonio Dominguez (73, Mateusz Kowalczyk), Michał Trąbka, Pirulo, Maciej Wolski (83, Kelechukwu Ibe-Torti), Maciej Radaszkiewicz (46, Samuel Corral). Trener: Marcin Pogorzała.

Żółte kartki: Kamil Biliński, Jakub Bieroński, Mathieu Scalet, Goku – Michał Trąbka, Maksymilian Rozwandowicz.

Sędziował: Piotr Urban (Legionowo).

Widzów: 1056

Zarówno dla „Górali” jak i ełkaesiaków liczył się w tym meczu komplet punktów. Oba zespoły walczą o miejsce w grupie barażowej (3-6).

Spotkanie rozstrzygnęło się w kilka około dwie minuty po przerwie. Najpierw Michał Trąbka wykorzystał niedokładne wybicie piłki naciskanego przez Samuela Corrala bramkarza Podbeskidzia i pięknym uderzeniem z około trzydziestu metrów umieścił piłkę w siatce. Niestety, już dwie minuty później był remis. Lider klasyfikacji skutecznych I ligi Kamil Biliński wymanewrował obrońców ŁKS i strzelił gola. Kilka minut później ten sam zawodnik był o włos od strzelenia drugiej bramki, ale spudłował z kilku metrów. W samej końcówce meczu pojedynek z bramkarzem „Górali” przegrał Samuel Corral i mecz zakończył się podziałem punktów. To wynik, który nie krzywdzi żadnej z ekip.

– Zrobiliśmy jako drużyna dużo, żeby ten mecz wygrać, ale to było za mało- mówił po spotkaniu Marcin Pogorzała, trener łodzian. - Mieliśmy przynajmniej dwie lub trzy sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. Nie chce tutaj zakrzywiać rzeczywistości i mówić, ze tylko my mieliśmy okazje bramkowe, a Podbeskidzie ich nie miało. Jesteśmy ambitni, mieliśmy uważam w samej końcówce meczu bardzo klarowne sytuacje i z naszej perspektywy niedosyt oczywiście jest.

- Zabrakło skuteczności, bo wykreowaliśmy sobie kilka sytuacji, a w kluczowych momentach zawiodła nas skuteczność - mówił z kolei Maciej Wolski. - Ja miałem sam miałem znakomitą okazję i do tego mieliśmy jeszcze przynajmniej dwie kolejne. Takie sytuacje jak moja są 200 procentowe. Remis jest chyba wynikiem sprawiedliwym. Powiedzieliśmy sobie w szatni po meczu, że nie możemy tak szybko tracić bramki, po wyjściu na prowadzenie. Najważniejsze jest te pięć minut po strzelonej golu. Niestety nie udało nam się przetrzymać tego wyniku.

W najbliższy piątek ełkaesiacy goszczą Sandecję Nowy Sącz (20.30).