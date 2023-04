Elita coraz bliżej ŁKS Łódź. Wielki Piątek z „Góralami”

Każde zwycięstwo przybliża podopiecznych trenera Kazimierza Moskala do PKOEkstraklasy. Teoretycznie do zdobycia jest więc 21 punktów, w minionym sezonie bezpośrednią promocję do elity dało Miedzi Legnica, która zdominowała rozgrywki, 77 „oczek”, ale już drugi Widzew wywalczył promocję z 62 punktami na koncie. W sezonie 2020/2021 do bezpośredniego awansu wystarczyło 68 punktów (Radomiak) i Termalika Nieciecza (65). W sezonie 2019/2020 mistrz I ligi (Stal Mielec) zgromadził 67 „oczek”, a wicemistrz Podbeskidzie Bielsko-Biała 65. Ełkaesiacy mają teraz 53 punkty. Do awansu może więc im brakować czterech wygranych. W piątkowy wieczór ełkaesiacy zmierzą się na swoim obiekcie z Podbeskidziem Bielsko-Biała i w przypadku wygranej kibice i sternicy klubu mogą rozglądać się za szampanem z okazji awansu do elity. W zespole gospodarzy nie wystąpi Litwin Artemijus Tutyśkinas, który musi pauzować za cztery żółte kartki. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie natomiast Kamil Dankowski. On nie grał w Niecieczy, z powodu przerwy kartkowej. Dariusz Żuraw, wieluński trener „Górali” wystawi w Łodzi najsilniejszy skład, bo wraca Hiszpan Goku, który strzelił w tym sezonie 12 goli. W poprzedniej kolejce miał przymusową przerwę z powodu kartek.W drużynie gości mamy 37-letniego Tomasza Jodłowca, który w przeszłości reprezentował barwy ŁKS Łódź, Widzewa Łódź, ale także Stali Głowno. Zawodnik ma w dorobku siedem tytułów mistrza Polski, które zdobywał z Legią Warszawa i Piastem Gliwice. Piątkowe starcie transmitowane będzie przez Polsat Sport. Można już kupić bilety w kasach znajdujących się od strony Unii Lubelskiej (15-19) oraz w internecie (bilety.lkslodz.pl).

i liga

28. kolejka. Piątek (21 kwietnia): ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała (godz. 20.30, wynik meczu rozegranego w rundzie jesiennej I ligi 1:1), Chrobry Głogów - Arka Gdynia (18, 4:3). Sobota (22 kwietnia): Ruch Chorzów - Wisła Kraków (17.30, 1:1, hit kolejki), Puszcza Niepołomice - Resovia (20, 1:2), Skra Częstochowa - Odra Opole (15, 0:1). Niedziela (23 kwietnia): Górnik Łęczna - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (18, 2:2), Chojniczanka Chojnice - Zagłębie Sosnowiec (15, 1:1), GKS Tychy - GKSKatowice (12.40, 1:1). Poniedziałek (24 kwietnia): Stal Rzeszów - Sandecja Nowy Sącz (18, 1:0).