Dzik na Bałutach! Czy obecność dzikich zwierząt w mieście jest skutkiem wyrzucanego przez mieszkańców jedzenia?

Wyrzucanie resztek jedzenia i... ich skutki

Dzik na Bałutach

Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę, 13 lutego, kiedy to jeden z mieszkańców przechadzał się ulicą Górniczą, niedalego ul. Zagajnikowej. To właśnie tak około godziny 20.30 oczom mężczyzny ukazał się ogromny dzik. Co prawda zwierzę nie było agresywne, a mężczyźnie udało się zrobić zdjęcie nietypowego spacerowicza, jednak nie zmienia to faktu, iż jest to dzikie zwierzę i w obliczu zagrożenia może stać się nieobliczalne.