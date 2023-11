Zobacz, co pracownicy pogotowia wyciągnęli wyciągnęli z kanału ściekowego na ul. Wojska Polskiego Magdalena Rubaszewska

Ubrania, resztki jedzenia, nawilżane chusteczki, podpaski, patyczki do czyszczenia uszu, waciki do demakijażu, to wszystko łodzianie wrzucają do sedesów. Efekt? Ścieki spiętrzają się i wybijają w piwnicach domów, a nawet w mieszkaniach na parterze. Zobacz, co pracownicy pogotowia łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyciągnęli ostatnio wyciągnęli z kanału ściekowego na ul. Wojska Polskiego.