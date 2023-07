Do Łodzi zaczynają przyjeżdżać szkolne wycieczki. Po otwarciu Orientarium i Mandorii w Rzgowie ten rejon stał się dla nich atrakcyjny

Coraz więcej wycieczek szkolnych z całej Polski przyjeżdża do Łodzi

- To coś innego niż proponowałam do tej pory, a do tego stosunkowo blisko – mówi.

Wycieczka do Łodzi to nowość w ofercie dolnośląskiego biura podróży Orinoko. Na pomysł wpadła Marta Gonschorreck, wrocławska pilotka wycieczek . Jak podkreśla z kilku przedstawionych opcji rodzice wybrali właśnie Łódź i Rzgów.

Sporą ofertę wycieczek do Łodzi ma m. in. biuro podróży Wycieczkownia z Torunia. Jak wyjaśnia jej właściciel Karol Rzemykowski atrakcyjność Łodzi dla dzieci ostatnio bardzo wzrosła.

- Zaletą jest też łatwy dojazd do Łodzi i bliskość autostrad – podkreśla Rzemykowski. Jego zdaniem Łódź bardzo dobrym miejscem na wycieczki jednodniowe dla szkół w promieniu do 200 km. - Pozwala to na sprawny dojazd i spędzenie 7-8 godzin na miejscu – wylicza.

Koszt wycieczki do Łodzi zależy od odległości i czasu pobytu. Jednodniowa wycieczka z Mazowsza przy większej klasie kosztuje około 150 zł, dwudniowa z Dolnego Śląska to około 500 zł. Do tego zwykle trzeba jeszcze doliczyć koszty biletów wstępu, np. do Orientarium z przewodnikiem w cenie 65 zł od dziecka.

Chętnych nie brakuje. Łódzka przewodniczka Elżbieta Pędziwiatr zauważyła przyrost wycieczek szkolnych już jesienią ubiegłego roku, zaś w tym roku w czerwcu wycieczek było tyle, że brakowało dla nich przewodników. Podobne trendy zauważono w Orientarium.