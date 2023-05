Dzień Dziecka w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi. Zobacz, jak się bawili uczniowie i nauczyciele. Zobaczcie zdjęcia

Dzień Dziecka w łódzkich szkołach

Łódzkie szkoły świętują Dzień Dziecka. Z tej okazji organizowane są wycieczki, wspólne wyjścia do kina czy na spacery. Także w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi przy ul. Żubardzkiej uczniowie i nauczyciele bawili się świetnie.

Od rana były normalne lekcje. Ale potem przez parę godzin uczniowie i nauczyciele spędzali czas na różnych aktywnościach. Pracownie szkolne zamieniły się w sale zabaw z różnymi atrakcjami.

Dzień inny niż zwykle

Świętowanie rozpoczęło się od wspólnego spotkania na sali gimnastycznej. Milena Cybulska-Rakoczy, dyrektor szkoły, złożyła wszystkim życzenia z okazji Dnia Dziecka i odczytała Dekalog Rzemioslovego Dziecka, który sama przygotowała.

Potem zabawy było co niemiara – każdy mógł robić to, co lubi najbardziej. Pracownie szkolne zamieniły się w sale zabaw z różnymi specjalnie przygotowanymi atrakcjami. Do dyspozycji uczniów były: sala kinowa z popcornem, salon fryzjerski, pracownia charakteryzacji, strefa planszówek, origami, kwiatów z krepiny. Nie mogło zabraknąć rozgrywek sportowych.