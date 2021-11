Czekają nas potężne podwyżki cen biletów MPK!

– Program Polski Ład pozbawi Łódź 300 mln zł, które nie wpłyną do budżetu miasta z podatków – mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. – Czeka nas ekstremalnie trudny rok pod względem finansów miasta, kto wie, czy nie najtrudniejszy od powstania samorządów. Inflacja może być dwucyfrowa, a wzrost opłat za energię już sięga w niektórych przypadkach nawet 90 procent. O tyle wyższą ofertę od dostawców prądu otrzymały miejskie instytucje.

Według wstępnych zapowiedzi władz Łodzi ceny biletów komunikacji miejskiej w przyszłym roku wzrosną o 32 procent. To oznaczałoby, że za najtańszy bilet jednorazowy zapłacimy 4 złote. Będzie on ważny tylko 20 minut, bo z końcem tego roku wygasa wprowadzone w związku z remontami łódzkich ulic wydłużenie czasu ważności biletów. Za bilet 40-minutowy zapłacimy od stycznia prawdopodobnie 5 złotych, a za godzinny 6. Wzrosną też ceny migawek. Te najpopularniejsze, 30-dniowe z Kartą Łodzianina kosztują dziś 96 złotych. Po podwyżce może to być 125 złotych. Za kwartalną trzeba będzie zapłacić ok. 310 złotych, a za roczną 1000! Osoby nieposiadające Karty Łodzianina zapłacą o ok. 20 procent więcej.