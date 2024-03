Miłosne igraszki na oczach przechodniów. W Łodzi pary bez skrepowania robiło to na balkonie, przystanku i ławce na ul. Piotrkowskiej

Dla niektórych miłosne igraszki w plenerze, na balkonie, basenie, czy plaży wydają się być wyjątkowo atrakcyjną formą współżycia. W Łodzi na przestrzeni ostatnich lat do sieci trafiło wiele filmów i zdjęć z osobami, które bez skrępowania uprawiały seks w miejscu publicznym.

Wielokrotnie zdarzyło się, że filmy z takich ekscesów pojawiały się w sieci i za każdym razem wzbudzały bardzo gorące dyskusje nie tylko łodzian.

- A komu to przeszkadza, niech ludzie robią, co chcą, przecież nikomu krzywda się nie dzieje - uważa Dagmara Jakubowska, pracująca w sklepie w galerii handlowej.

- Takie rzeczy to w domu! A nie na ulicy. Co to za obyczaje! - komentował jeden z taksówkarzy.