Pod jego batutą zespół z alei Unii 2 wygrał pięć meczów, trzy zremisował i pięć przegrał. Kiedy więc odchodził z klubu nikt tu po nim łzy nie uronił, a odchodził w niesławie, bo już wcześniej był „po słowie” z Jagiellonią Białystok, z którą potem podpisał umowę. Tam też jednak mu nie poszło. Od niedawna jest natomiast trenerem pierwszoligowego Górnika Łęczna, a więc najbliższego rywala łodzian. W jego sztabie szkoleniowym mamy z kolei skierniewiczanina Kamila Sochę. Ten trener ma za sobą nieudany epizod z GKSBełchatów.Kiedy przychodził do klubu ten był w II lidze, ale wycofał się z rozgrywek przed rundą wiosenną. Wracając jednak do Ireneusza Mamrota, dla niego pokonanie Rycerzy Wiosny to sprawa honorowa, wręcz bezcenna.

Gospodarze poniedziałkowego (11 kwietnia) meczu to spadkowicz z PKO Ekstraklasy. W minionym sezonie Górnik w 34 meczach zdobył zaledwie 28 punktów i zajął ostatnie miejsce w tabeli elity.Razem z nim do I ligi spadły Bruk-Bet Termalika Nieciecza oraz Wisła Kraków. Obecnie ekipa z Łęcznej zajmuje w pierwszoligowej tabeli dopiero 12 miejsce, a zdobyła 30 punktów, czyli o 21 mniej od ełkaesiaków. Na swoim boisku Górnik wygrał cztery spotkania , sześć zremisował i dwa przegrał. W poprzedniej kolejce pokonał na wyjeździe opolską Odrę 1:0 (0:0). Gwiazdką zespołu z Łęcznej jest Ukrainiec Serhij Krykun, który ma na koncie sześć goli, najwięcej z zespołu z Łęcznej. Po cztery bramki na koncie mają Damian Gąska oraz Dawid Tkacz.ą