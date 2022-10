Bulwary nadwarciańskie w Uniejowie z I nagrodą w ogólnopolskim konkursie. Laury za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń nadwodną ZDJĘCIA

Ogólnopolski konkurs TUP na najlepszą zagospodarowaną przestrzeń publiczną miał w tym roku swoją 16.edycję. Uniejowska inwestycja wcześniej została doceniona podczas wojewódzkiego finału i zakwalifikowana do ogólnopolskiego etapu, w trakcie którego rywalizowało 69 projektów. Nagrody i wyróżnienia zdobyło 20 z nich. Uniejowskie bulwary nadwarciańskie wygrały w kategorii „Nadwodna przestrzeń publiczna”. - Kompleksowe działanie na rzecz wykreowania atrakcyjnej ogólnodostępnej przestrzeni na styku miasta i rzeki Warty. W efekcie miasto „otworzyło” się na krajobraz doliny rzecznej, który stał się elementem spinającym dwa niezależnie funkcjonujące obszary miasta – historyczne śródmieście z Rynkiem oraz strefę uzdrowiskową, z zabytkowym Zamkiem Arcybiskupów Gnieźnieńskich i kompleksem basenowym „Termy Uniejów”. Na szczególne uznanie zasługuje umiejętne wkomponowanie w dolinę rzeczną bulwarów z towarzyszącym bogatym programem rekreacyjnym, wypoczynkowym, edukacyjnym, sportowym i kulturowym, który jest adresowany zarówno do mieszkańców jak i do turystów. Dzięki pomostom i przystani kajakowej rzeka stała się przestrzenią dostępną i życiotwórczą. Zastosowane estetyczne rozwiązania architektoniczne i naturalne materiały stanowią elegancką ramę dla ekspozycji naturalnych walorów rzeki i otaczającej przyrody oraz sylwety miasta na drugim brzegu – uzasadniła kapituła konkursu prestiżową nagrodę dla Uniejowa.