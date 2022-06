Zespół Tańca Ludowego Harnam - jego historia w oczach byłego tancerza, Włodzimierza Tomaszewskiego

W tym roku Zespół Tańca Ludowego Harnam obchodzi 75 rocznicę swego powstania. Z tej okazji obszerny tekst przesłał Włodzimierz Tomaszewski, dziś poseł Partii Republikańskiej i były wiceprezydent Łodzi, a przed laty jeden z tancerzy Harnama.

Zespołu Tańca Ludowego HARNAM, ma za sobą 75 lat i dwa ustroje na koncie. Czas jego prosperity przypadał na okres Polski Ludowej, jednak korzenie sięgają dużo głębiej. Za granicą nazwisko młodego komunistycznego patrona (Szymona Harnama) było tłumaczone jako skrót polskich „harców na murawie”. Jednak, to co najważniejsze - HARNAM, od samego początku – czyli od 1947 roku, stał się wybitną marką i instytucją artystyczną, nigdy nie dał sobie nadać radzieckiej formy „zespołu pieśni i tańca”. Zawdzięcza to przede wszystkim Jadwidze Hryniewieckiej - artystce o wyjątkowej wrażliwości, ale będącej zaprzeczeniem komunistycznych ideałów. Czy taka jest dalej pozycja Zespołu? Spójrzmy na genezę, historię i dorobek tej instytucji, jej teraźniejszość i przyszłość.

Przedwojenne teatralne korzenie

Symbolami teatralnej rewolucji przełomu XIX i XX wieku określanej jako Wielka Reforma Teatru stała się artystyczna para: Edward Gordon Craig i Isadora Duncan. Craig praktycznie idąc w kierunki sztuki inscenizacji uważał gest, ruch i taniec za jej podstawę, zaś Duncan wyzwalała tenże taniec ze sztywnych ram klasycznych reguł. W poszukiwanie i doskonalenie różnych form scenicznego przekazu angażowano się od wschodu (Stanisławski i uczniowie, Balety Rosyjskie Diagilewa) do zachodu (także m.in. Appia, Instytut Rytmiki Dalcroze’a). W Polsce w ten proces reformy symbolizują Juliusz Osterwa z Redutą - teatrem – laboratorium, związany także z Redutą Leon Schiller – i współpracująca z nimi Jadwiga Hryniewiecka, którą krytyka określała jako największy talent tańca wyzwolonego, (jako ducha reformatorskiego Teatru Wielkiego w Warszawie - którego była baletmistrzem i solistką - oraz warszawskiej szkoły baletowej). O jej wybitnej osobowości – jako artystki sztuki scenicznej świadczy fakt objęcia w Reducie w wieku 22 lat funkcji kierownika działu plastyki scenicznej, bardzo szeroko postrzeganej w kategoriach tańca i ruchu scenicznego, jako krwiobiegu sztuki scenicznej. Hryniewiecka prezentuje także własne recitale taneczne, do których akompaniował jej m.in. Tadeusz Sygietyński. W repertuarze ma taniec ludowy i charakterystyczny. Od 1933 r. prowadziła też w Warszawie własną szkołę.

Krakowiacy i Górale nad Łódką

Kiedy od 1945 roku w Łodzi przy ul. Cegielnianej (dziś Jaracza) w ramach stacjonującego tu Teatru Wojska Polskiego skupia się cała polska elita teatralna, jest wśród nich Jadwiga Hryniewiecka, jak również Leon Schiller. Są tu ponownie, bo przecież w Łodzi pracowali także przed wojną (za dyrekcji Bolesława Gorczyńskiego). O tym czasie tak pisano: „ Śpiewne, taneczne, kolorowe Mazowsze drzemało jeszcze w kokonie pomysłów i zamierzeń. Rozśpiewani, roztańczeni, migocący barwami i blaskiem „Krakowiacy i Górale” wabili tysiące ludzi do teatru na ulicę Cegielnianą w Łodzi” . Wraz z tą słynną inscenizacją Schillera, której autorem choreografii i wykonawcą była Jadwiga Hryniewiecka, rodził się nad Łódką w fabryce Biedermanna (nazywanej wtedy Państwowym Zakładem Przemysłu Bawełnianego nr 8 a później ZPB im. Harnama) Zespół Harnam, pod jej artystycznym kierownictwem.

Stara misja w nowym ustroju

Powiązanie eksperymentalnych form ze źródłami staropolskimi i ludowymi, z misją społeczną (a czasami u Schillera polityczno-lewicującą) szybko przekształciło się we współpracę wybitnych artystów z amatorskim ruchem teatralnym przy upaństwowionych po wojnie zakładach. Pomoc Jadwigi Hryniewieckiej przy realizacji jednego spektaklu w świetlicy (przekształconej w Zakładowy Dom Kultury) PZPB nr 8 prowadzonej przez Marię Szkudlarek przerodził się w trwałą współpracę i powstanie w 1947 r. Zespołu Tańca Ludowego Harnam. Hryniewiecka przeniosła tu całą mieszankę swoich doświadczeń i wrażliwości. Systematyczne ćwiczenia i metoda maksymalnego angażowania indywidualnych cech i zdolności w oparciu o skontrastowane emocje przekształcały amatorów w zawodowców tak prowadzonej pracy zespołowej. Harnam wędrował po Polsce i świecie jak przedwojenna Reduta. Stał się w rzeczywistości taką odmianą komuny – zakonu artystycznego. W tym też tkwi odpowiedź, dlaczego podczas licznych wyjazdów zagranicznych za żelazną kurtynę (przynajmniej 37 wyjazdów) nikt nie został w wolnym świecie. (Łącznie zagranicznych podróży było ponad 100; tych krajowych tysiące, ale nikt ich w całości nie zliczył.) Zespół tworzyli nie tyle pracownicy co społecznicy. Obok już wskazanych, trzeba tu wymienić Andrzeja Klinowskiego, Zofię Grzesik. To była cała „fabryka tańca”: 9 grup w różnym wieku, przygotowanie muzyków, kształcenie wokalne, pracownia kostiumów. Na przekór schematom, wielka scena łączyła się z amatorami, tworząc teatr wspólnoty.

Najwyższa próba

Patron łódzkiej Szkoły Baletowej Feliks Parnell w 1957 r. w ramach 10 – lecia Zespołu pisał: „mamy do czynienia z amatorami lepiej tańczącymi od niektórych zawodowców, to sprawa wyjątkowa. … Harnamowcy mają w tańcu serce”. W 1962 r. Harnam występował w Brukseli w Palais des Beaux-Arts razem z Zespołem Béjarta, jak równy z równym. W 1963 r. w Paryżu wychwalał Harnama słynny Serge Lifar (choć 28 lat wcześniej - kiedy Hryniewiecka była baletmistrzem Opery Warszawskiej - spoliczkowany przez kierownika baletu tej Opery Jana Cieplińskiego, za lekceważące traktowanie polskich artystów). W 1974 r. jury Wszechzwiązkowego Festiwalu Zespołów Tanecznych w Kiszyniowie, pracujące pod kierunkiem prof. GITIS N.I. Eliasza przyznało Jadwidze Hryniewieckiej specjalny dyplom (wcześniej nie przewidywany) za mistrzostwo choreograficzne – oczywiście wraz z pierwszą nagrodą dla Zespołu HARNAM. To miara wyjątkowości postrzeganej na zachodzie i wschodzie.

Harnam a Mazowsze, Śląsk i …

Mało kto wie, że nie tylko pierwszy był Harnam, ale że taneczne Mazowsze (jako Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca) rodziło się dzięki Hryniewieckiej i jej uczniom. Tadeusz Sygietyński zabiegał o jej zaangażowanie. W 1949 r. zawiozła tam grupę młodzieży właśnie z Harnama. Zostali solistami i pedagogami. Uczeń Hryniewieckiej z Zespołu Centralnej Rady Związków Zawodowych Skolimów Witold Zapała przez długie lata był choreografem Mazowsza. Wyraziste – kontrastujące ujęcie przez Hryniewiecką oberka i kujawiaka do dziś wybija się w jego repertuarze. W 1953 roku powstał Zespół Śląsk. Muzyczny twórca „Śląska” Stanisław Hadyna, jako choreografa zatrudnił koleżankę Hryniewieckiej - Elwirę Kamińską, która specjalizowała się w tańcach południa Polski. Do dziś oberki i kujawiaki Hryniewieckiej oraz krakowiaki i tańce góralskie Kamińskiej, to niezrównany mistrzowski kanon polskich tańców. Do Śląska i Mazowsza trafiali w kolejnych latach tancerze z Harnama, jeśli tylko chcieli mieć angaż, bo profesjonalistami już byli. Z Harnama wyrastali też soliści opery (np. Kazimierz Knol), Zespołu Wojska Polskiego, aktorzy (np. Michał Szewczyk). Niektórzy zakładali swoje zespoły (np. Daniela Nawrocka, Irena Kik).

Instytucja