Zarobki w województwie łódzkim. Gdzie płacą najlepiej, gdzie najgorzej? Sprawdź wysokość średnich płac we wszystkich powiatach INFOGRAFIKI

Ile średnio zarabia mieszkaniec województwa łódzkiego? Jedną z miar jest statystyka publikowana corocznie przez GUS, która obejmuje płace w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostkach sfery budżetowej niezależnie od liczby pracowników. Jakie są zatem zarobki w regionie, nie wliczając firm zatrudniających do 9 pracowników? Tak liczone przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łódzkiem w 2021 roku wyniosło 5 622,29 zł. Oznacza to wzrost o niemal 500 zł w stosunku do roku 2020 (5 148,38 zł).

Ubiegłoroczna średnia dla całego kraju to 6 tys. zł. Na poziomie województw przoduje mazowieckie z przeciętnymi zarobkami na poziomie 7,1 tys. zł, dalej uplasowały się: dolnośląskie (6,2 tys. zł), małopolskie (6 tys. zł), pomorskie i śląskie (5,9 tys. zł). Najniższe płace odnotowano w woj. podkarpackim – średnio 5,1 tys. zł.