Seniorzy wolą płacić kartą bądź BLIK-iem czy gotówką? Zaskakujące wyniki bankowego RAPORTU

Takie wyniki dało badanie „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” przeprowadzone pod koniec stycznia tego roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Wynika z niego, że 60 procent seniorów w Polsce korzysta obecnie z bankowości za pomocą smartfona. Z kolei za zakupy online połowa z nich płaci przelewem bankowym, ale także już prawie co trzeci senior stosuje przy tej okazji płatność BLIK-iem.

Rośnie przewaga karta płatniczej nad gotówką

Jak wynika z badania, seniorzy częściej używają karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) niż gotówki – aż 84 procent opłaca swoje codzienne zakupy kartami, z tego 52 procent płaci bezgotówkowo wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a tylko 6 procent badanych seniorów deklaruje, że nadal preferują korzystać głównie z gotówki. Natomiast za zakupy realizowane w internecie 27 procent respondentów płaci kartą, a 14 procent gotówką przy odbiorze. Seniorzy chcą oszczędzać i inwestować

Oczekiwania co do usług bankowych 23 procent badanych seniorów doskwiera zbyt skomplikowany opis produktów oraz niedostateczna oferta bezpiecznych produktów finansowych. Ponadto, 32 procent respondentów wskazało kłopot ze zrozumiałym językiem umów.

Mimo że większość seniorów (ponad 70 procent) uważa, że oferta i obsługa klienta instytucji finansowych jest dobrze dopasowana do potrzeb osób starszych (94 procent respondentów posiada rachunek osobisty), to prawie co 3. osoba w wieku 60+ stwierdziła, że brakuje im atrakcyjnych propozycji oszczędzania lub inwestowania. Prawie połowa seniorów posiada konta oszczędnościowe: 47 procent badanych w wieku 60+ i 48 procent starszych osób 70+, a co trzeci respondent w ramach inwestycji wybiera lokatę. Maleje natomiast popyt na kredyty konsumpcyjne – w 2023 roku 27 procent seniorów było skłonnych ubiegać się o taki kredyt, a dziś już tylko 17 procent.

Cyfrowy senior to (niezbyt) bezpieczny senior

82 procent seniorów twierdzi, że korzysta z bankowości internetowej, ale ponad połowa respondentów (55 procent) ocenia swój poziom wiedzy w zakresie używania internetu, w tym bankowości internetowej, jako przeciętny. Starsze osoby znają podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci, ale tylko 36 procent wie więcej i na bieżąco stara się pozyskiwać informacje o nowych internetowych zagrożeniach. Pomimo, że poziom odczucia bezpieczeństwa seniorów w sieci jest dość wysoki i aż 75 procent respondentów czuje się bezpiecznie w przestrzeni cyfrowej, to aż co trzeci badany przyznał, że próbowano od niego wyłudzić lub wyłudzono pieniądze/dane osobowe za pomocą oszustwa internetowego.

Przestępcy nie odpuszczają

Jak wskazuje badanie WIB, współcześni przestępcy asymilują się ze światem cyfrowego seniora, co jednak nie wyklucza tradycyjnych metod oszustw skierowanych przeciwko osobom starszym – co piąty badany senior spotkał się z wyłudzeniem pieniędzy metodą „na wnuczka” lub podobną. Autorzy opracowania uważają jednak, że ofiar tego typu procederu może być znacznie więcej, a ankietowani niechętnie przyznają się do tak przykrych doświadczeń. Według Krajowego Systemu Danych Policji w skutek przestępstw telefonicznych polegających na podszyciu się oszusta pod wnuczka czy urzędnika, ofiarą padło aż 3,5 tysiąca osób w wieku 65+, a wartość strat finansowych poniesionych z tego rodzaju oszustw wyniosła ponad 141 milionów złotych (dane za 2022 r.).