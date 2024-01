Zakaz sprzedaży energetyków nieletnim wszedł w życie z początkiem roku. Jakie kary wprowadzono za jego złamanie?

Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, co oznacza, że od tej pory sprzedawanie takich produktów osobom poniżej 18 roku życia, a także w miejscach objętych zakazem sprzedaży, jest wykroczeniem. Jak informuje policja, w razie wątpliwości, czy kupujący jest pełnoletni, sprzedawca będzie mógł zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek. Podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18 roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do 2.000 złotych. Podmiot, który produkuje lub importuje napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymogów określonych w ustawie, będzie natomiast podlegał grzywnie do 200.000 złotych albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.