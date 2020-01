Zapadła klamka. Tramwaje 45 i 43 powrócą na swoje trasy.

Pierwszy z projektów, którym podniesione zostało dofinansowanie, to „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”. Dotacja wzrośnie z 8 mln 776 tys. zł do 18 mln zł. Z tego 16 mln 106 tys. zł Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1 mln 895 tys. zł pochodzi z budżetu państwa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło już zgodę na przekazanie tych pieniędzy. Całkowita wartość projektu to 24 mln zł. Przesunięcia były konieczne dla umożliwienia realizacji inwestycji, bo po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że najtańszy wykonawca zaproponował cenę zdecydowanie przekraczającą kwotę zakładaną przez miasto Zgierz. Dzięki zwyżce dofinansowania przebudowany zostanie układ torowy linii tramwajowej na terenie miasta Zgierza wraz z siecią trakcyjną, co pozwoli na powrót linii 45. Zgierski projekt przewiduje też budowę systemów dla rowerów („Bike & Ride”) przy węzłach przesiadkowych, parkingów dla samochodów („Park & Ride”) przy krańcowych przystankach lub węzłach przesiadkowych oraz drogi dla rowerów.

Drugi projekt to „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”. Dofinansowanie dla projektu wzrosło do 15 mln 149 tys. zł przy całkowitej wartości projektu szacowanej na 20 mln zł. Było to możliwe dzięki zwiększeniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego z 11 mln 300 tys. zł do 13 mln 821 tys. zł oraz dołożeniu się Budżetu Państwa w kwocie 1 mln 329 tys. 400 zł. Daje to szansę na powrót linii 43.

Projekt przewiduje przebudowę torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej, zainstalowane zostaną nowe zwrotnice na mijankach „Gdańska” i „Srebrna”, zmodernizowany będzie też system sterowania ruchem odcinków jednotorowych. Na przystankach staną wiaty z ławkami, a w przypadku ich lokalizacji w pasie jezdni zastosowane będą wygrodzenia chroniące pasażerów przed ochlapywaniem, zostaną wyposażone w system Informacji pasażerskiej i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.