Konkurs łódzkiego marszałka dla strażaków-ochotników. Zdobyć można do 20 tys. zł. Do rozdysponowania jest 3 mln zł FOTO

- Kontynuujemy nasze wsparcie dla strażaków ochotników – podkreśla łódzki marszałek Grzegorz Schreiber. – To oni są często na pierwszej linii walki z zagrożeniami. Uczestniczą w dziesiątkach, a nawet setkach akcji rocznie. Chcemy, żeby dysponowali jak najlepszym sprzętem. Dbając o nich, troszczymy się również o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Łódzkiego.

Z konkursowego wsparcia w poprzednich edycjach konkursu skorzystali m.in. strażacy z OSP w Rąbieniu (gmina Aleksandrów Łódzki), którzy w minionym roku mieli ponad 50 wyjazdów do zdarzeń. W 2022 dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zaopatrzyli się w prądownicę, węże, hełmy, kamizelki i rękawice, a w ubiegłym roku – w podest do wciągania samochodu na lawetę i rolki do holowania aut.