Wyjątkowe kościoły Warmii i Mazur. Zabytkowe perełki architektury, które wprawią cię w zachwyt

Najciekawsze kościoły na Warmii i Mazurach

Obiekty sakralne to nie tylko miejsca, w których podczas mszy gromadzą się wierni – często są to budynki o dużych walorach architektonicznych, które zachwycają turystów. Sporo takich miejsc znajduje się w woj. warmińsko-mazurskim. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków stworzył listę pełną ciekawych lokalizacji tego typu na Warmii i Mazurach – wśród nich kościoły m.in. w:

MonumentApp, czyli polskie zabytki na wyciągnięcie ręki

Aplikację NIKZ można pobrać zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

Niesamowite szlaki oraz opisy najwspanialszych obiektów dostępne są w nowej aplikacji NIKZ – MonumentApp. Jej użytkownicy mają dostęp nie tylko do opisów wielu zabytków, ale i… mogą być ich współautorami, tworzyć własne plany wycieczek i oznaczać mniej znane zabytki. To świetny sposób na to, by dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi miłośnikami turystyki i historii.

Co ciekawe, MonumentApp opowiada także o zabytkach poprzez biografie historycznych postaci, którymi przepełnione są dzieje Polski. Podczas poszukiwań inspiracji do wojaży po kraju, niezastąpiona jest za to strona internetowa Spotkania z zabytkami, gdzie – oprócz najważniejszych informacji – można poznać mniej znane fakty na temat poszczególnych zakątków Polski.

Strona internetowa Spotkania z zabytkami to „kopalnia" podróżniczych inspiracji i wiedzy. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

