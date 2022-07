Trzecioligowcy rozegrali ostatnie letnie mecze kontrolne. Unia Skierniewice trenera Dawida Kroczka spotkała się na swoim boisku z Mszczonowianką Mszczonów (IV liga mazowiecka) i pokonała rywala 2:0 (1:0) po golach Jakuba Paciorka i Jakuba Dudzińskiego.

Warta Sieradz pokonała na wyjeździe Jarotę Jarocin (grupa druga III ligi) po dwóch golach Wiktora Płanety i jednym Kacpra Sionkowskiego. Klub z Sieradza odwiedził wyjątkowy gość. To Robert Warzycha, który grał w Warcie w larach 1984-1984. 47-krotny reprezentant naszego kraju był jednym z najlepszych zawodników w historii Warty i wybrany został przez kibiców do Jedenastki 65-lecia. Z trafił do pierwszoligowego Górnika Wałbrzych, a następnie do Górnika Zabrze, gdzie zdobył mistrzostwo Polski i Superpuchar. Potem był angielski Everton FC i kluby z Węgier Pecsi MSC i Kispest-Honved FC. Potem Robert Warzycha przeniósł się do amerykańskiej ligi MLS. W klubie Columbus Crew spędził 7 lat jako piłkarz i kolejne 10 jako asystent i trener. W latach 2014-2015 prowadził w Ekstraklasie Górnika Zabrze. WUSA mieszka do dziś.

Pelikan Łowicz grał dwa mecze po 60 minut i oba przegrał. Najpierw z przygotowującym się do czwartoligowego sezonu GKSBełchatów 0:1 (0:1). Potem uległ Ursusowi Warszawa 2:3 (2:1). Oba gole dla pokonanych strzelił Dawid Flaszka, który przyszedł do Łowicza z Podhala Nowy Targ (grupa czwarta III ligi), a w przeszłości grał w GKSBełchatów. Ciekawostką jest fakt, że trener GKS Bogdan Jóźwiak prowadził także zespół z Warszawy.

Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrał, trzeba przyznać niespodziewanie, ze Starem Starachowice (IV liga świętokrzyska) aż 0:3 (0:0). Tak wysoka porażka tuż przed inauguracją nowego sezonu musi niepokoić fanów tej drużyny.

ŁKS II Łódź pokonał na swoim boisku zespół typowany do czołowego miejsca w IVlidze RKSRadomsko aż 4:1 (1:1). Dwa gole dla ekipy trenera Marcina Matysiaka zdobył Łukasz Dynel, a po jednym trafieniu zapisali na swoim koncie Maciej Radaszkiewicz oraz Piotr Gryszkiewicz. Gola dla pokonanych strzelił piłkarz testowany.

W grupie pierwszej w sezonie 2022/2023 rywalizować będzie 18 drużyn, a nie jak poprzednio 19.Awans do II ligi wywalczy jedynie mistrz. Do IV ligi spadną bezpośrednio trzy najsłabsze drużyny. Spadkowiczów może być jednak więcej, a jest to zależne od tego, czy jakieś zespoły z okręgów tworzących grupę pierwszą III ligi (łódzki, mazowiecki, podlaski, warmińsko-mazurski) pożegnają się z II ligą.Na tym szczeblu rywalizują Pogoń Siedlce, Znicz Pruszków, Stomil Olsztyn, Olimpia Elbląg oraz Polonia Warszawa. Jak już wspomnieliśmy pierwsze mecze nowego sezonu w weekend 6-7 sierpnia. Ostatnią kolejkę rundy jesiennej zaplanowano na 20 listopada.