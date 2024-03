Wybuch gazu w bloku na Retkini. 8 osób zginęło w wybuchu, do którego doszło 7 grudnia 1983 roku ZDJĘCIA

Potężny wybuch poderwał na nogi wielu mieszkańców Retkini, którzy przerażeni patrzyli na kłębowisko dymu i ognia unoszącego się nad płytami, plątaniną żelastwa zawalonego bloku przy ul. Dzierżyńskiego 6 (dziś ul. Armii Krajowej ). O godzinie 13.38 doszło do największej tragedii w powojennej historii naszego miasta.

Zobacz ZDJĘCIA z katastrofy

Podczas prac odwadniających piwnice bloku nr 214 operator koparki uszkodził instalację gazową, powodując rozszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej w piwnicy, co spowodowało nagły wypływ gazu i wybuch.

- Kiedy około godziny 14 pojawiłem się na miejscu tragedii, zobaczyłem kłęby czarnego dymu unoszące się nad gruzowiskiem o wysokości 3-4 metrów. Przez wizjer mojego aparatu fotograficznego i kamery zobaczyłem piramidę potrzaskanych płyt obnażających ścianę częściowo ocalałego budynku - mówi fotoreporter, który dokumentował zdarzenie dla lokalnych mediów.

Mróz dawał się we znaki. Ziemia była zmarznięta, co utrudniało prowadzenie akcji odgruzowywania i poszukiwania ludzi uwięzionych pod żelbetonowymi płytami, czekających na ratunek. Nikt się nie oszczędzał, szczególnie robotnicy i strażacy narażający swoje życie, kiedy dźwig unosił nad ich głowami w górę popękane płyty. Od czasu do czasu przerywano akcję, nasłuchując głosów dochodzących z głębi rumowiska.