Mężczyzna spłonął na przystanku w Łodzi. Jak doszło do tej tragedii?

Szczegóły tragicznego zdarzenia na przystanku Pomorska-Konstytucyjna

Na miejsce tragedii natychmiast przyjechały dwa zastępy straży pożarnej oraz karetka pogotowia ratunkowego. Po kilkunastu minutach dołączyła do nich również policja. Służby te zabezpieczyły miejsce zdarzenia, a strażacy ugasili ogień.

„Kiedy zobaczyłam zdarzenie, mężczyzna siedział przechylony na przystanku, a ogniem było zajęte całe jego ubranie, paliły się nawet nogi. Kiedy przyjechali ratownicy, jedynie podeszli do niego, ale nie udzielili mu pomocy, nie było czego ratować” - relacjonuje jedna ze świadkiń, studentka, która obserwowała całe zdarzenie z okna swojego mieszkania.

Śledztwo w sprawie zdarzenia

„W godzinach nocnych zgłoszono pożar na przystanku tramwajowym, w wyniku którego śmierć poniósł mężczyzna. W tej chwili trwają czynności dochodzeniowe, a sprawę nadzoruje prokuratura” - komentuje aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Śledczy przeprowadzają szczegółowe badania, aby ustalić dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia i przyczyny, które doprowadziły do śmierci mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że wyjaśnienie tej sprawy może zająć trochę czasu. Jednak bez względu na wynik śledztwa, to zdarzenie pozostanie niewątpliwie jednym z najbardziej szokujących i tragicznych incydentów, jakie miały miejsce na przystankach w Łodzi.