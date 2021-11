Wraca szpital tymczasowy w hali Expo Łódź. Pierwsi pacjenci przyjadą na leczenie już w środę 1 grudnia

Znów otwierają szpital tymczasowy w hali Expo Łódź

W środę ( 1 grudnia) pierwsi pacjenci leczeni na COVID-19 trafią do szpitala tymczasowego w hali Expo Łódź. Szpital działał już wiosną, w połowie czerwca z powodu braku pacjentów przeszedł w stan pasywny.

Teraz to się zmienia.

-Szpital w ostatnim czasie przeszedł bardzo gruntowne przeglądy zarówno sprzętu jak i instalacji, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentów – mówił kilka dni temu na konferencji prasowej Krzysztof Zarychta, dyrektor szpitala im. Biegańskiego. To pod jego placówkę podlega formalnie szpital tymczasowy.

Na początek uruchomione zostały dwa moduły liczące w sumie 66 łóżek w tym 10 z respiratorami. Do obsługi takiej liczby pacjentów potrzeba około 90 osób personelu. Większość z nich stanowią pracownicy szpitala im. Biegańskiego, którzy zostali skierowani do hali Expo Łódź. Jednak w planie jest otwieranie kolejnych modułów aż do zajęcia wszystkich 272 miejsc. Decyzja ma zostać podjęta, gdy liczba chorych osiągnie 49.