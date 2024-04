Pacjenci z przewlekłymi schorzeniami coraz częściej pod opieką koordynowaną w przychodni POZ. To szybsza diagnoza i leczenie

Opieka koordynowana w przychodni POZ. Nowe rozwiązanie NFZ dla pacjentów ze schorzeniami

Jak działa w praktyce opieka koordynowana nad pacjentem w POZ?

kardiologicznymi

diabetologicznymi

endokrynologicznymi

z chorobami płuc

z chorobami nerek.

Na przykład pacjent u którego lekarz pierwszego kontaktu podejrzewa lub diagnozuje cukrzycę, nadciśnienie czy niedoczynność tarczycy nie jest już automatycznie kierowany do specjalisty. Opiekę nad nim może sprawować jego lekarz pierwszego kontaktu. Dzięki temu, że pacjent nie jest odsyłany do poradni specjalistycznej, nie musi on czekać w kolejce na pierwszą wizytę i badania. Diagnozę i zalecenia co do dalszego postępowania, a nawet konsultacje z dietetykiem uzyska szybciej.

Lekarz pierwszego kontaktu nie jest w tym wszystkim sam. Wsparciem są dla niego specjaliści, do których może wysłać pacjenta na konsultację. Może też sam skontaktować się z lekarzem specjalistą i poprosić o radę. Ma też opcję skierowania pacjenta z cukrzycą do dietetyka oraz możliwość zlecania badań, np. tarczycowych, holtera EKG, czy dopplerowskiego USG kończyn dolnych. Takie badania są niedostępne w „zwykłym” POZ.