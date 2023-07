Wojska Polskiego w Łodzi. Otwarto nowy odcinek remontowanej ulicy. Dokąd dojedziemy wyremontowanym odcinkiem?

Ulica Wojska Polskiego w Łodzi jest remontowana już od dwóch lat, ale budowa na Bałutach stopniowo zbliża się ku końcowi. W poniedziałek, 17 lipca został otwarty kolejny odcinek remontowanej ulicy. Kierowcy mogą przejechać nowym odcinkiem trasy pomiędzy ulicą Żródłową, a Głowackiego.

- Prace wkroczyły w kolejny etap i możliwe było wprowadzenie kolejnych ułatwień w ruchu na ul. Wojska Polskiego. Tym razem udostępniono dla kierowców kolejny odcinek ulicy, który ułatwi przejazd przez plac budowy. Wykonane zostały główne warstwy konstrukcji drogi oraz skrzyżowanie z ul. Głowackiego wraz z torowiskiem, co umożliwiło otwarcie przejazdu na odcinku pomiędzy Źródłową a Głowackiego. Ułatwi to dojazd na osiedle. Pierwsi kierowcy skorzystali z nowo otwartego przejazdu w poniedziałek rano - informuje Tomasz Andrzejewski, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Obecnie przez ul. Wojska Polskiego mamy możliwość przejazdu Franciszkańską na północ (w kierunku ul. Zawiszy), a na południe od ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” przez Marynarską i Wojska Polskiego do Źródłowej. Przypomnijmy również, że Smugowa jest jednokierunkowa do Franciszkańskiej. Do tego od 17 lipca fragment Wojska Polskiego pomiędzy Źródłową a Głowackiego jest udostępniony dla ruchu. Miasto zapowiada sukcesywne udrażnianie kolejnych odcinków ulicy i skrzyżowań w miarę postępu prac. Całość ulicy Wojska Polskiego ma zostać oddana do użytku do końca 2023 roku.