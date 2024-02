Znaki z czołgami ustawiono przy drogach naszego regionu. O co chodzi? ZDJĘCIA

Oznaczenia zostały ustawione przez zarządców dróg w związku ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Jak informowaliśmy wcześniej, te ruszyły w połowie lutego i potrwają przez kolejne trzy miesiące. Wojskowi zaapelowali do kierowców o ostrożność, a do wszystkich o ochronę wrażliwych danych.

Jak precyzowało Wojsko Polskie, w ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.