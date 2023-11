Wojewódzki Konkurs Produktów Tradycyjnych „Tygiel Smaków 2023” rozstrzygnięty. Które produkty z Łódzkiego wyróżnione? ZDJĘCIA

Główną nagrodę konkursu, czyli tytuł i statuetkę Tygiel Smaków – jak informują organizatorzy konkursu - zdobył Groseran, dwuletni, kozi ser produkowany przez należącą do Moniki Lasoń firmę Groser z Grodziska pod Rzgowem.

- Nasze produkty to realizacja koncepcji od pola do stołu. Groseran produkujemy na siennym kozim mleku, co oznacza, że karmimy kozy wyłącznie sianem z naszych pól. Aromatycznym, dzięki czemu ser ma świetny zapach. Mleko przetwarzamy w zasadzie zaraz po udoju. Dzięki temu w serze zostaje dużo smaku - opowiada Monika Lasoń.