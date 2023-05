Wiemy kiedy ruszą windy na kładce nad torami przy ulicy Srebrzyńskiej w Łodzi. Zobaczcie zdjęcia

Wiemy kiedy ruszą windy na kładce nad torami przy ulicy Srebrzyńskiej w Łodzi

Mieszkańcy Kozin i osiedla Montwiłła - Mireckiego nie mogą się doczekać dnia, kiedy na nowo wybudowanej kładce nad torami w ciągu ulicy Srebrzyńskiej zamontowane zostaną windy. Jest to przewidziane w projekcie, podczas budowy kładki powstały szyby windowe, ale od co najmniej pół roku w sprawie montażu wind nic się nie dzieje. Tymczasem ludzie starsi, mamy z wózkami i osoby niepełnosprawne musza pokonywać bardzo strome schody aby przedostać się z osiedla do przystanków tramwajowych przy alei Włókniarzy albo też dojść z Kozin do parku na Zdrowiu. Jakby tych problemów było mało, nowa kładka jest znacznie wyższa od starej, rozebranej dwa lata temu. Pokonanie tak wielu stopni nastręcza problemów nawet młodym osobom.

- Prace na kładce dla pieszych nad torami w ciągu na ul. Srebrzyńskiej jeszcze się nie zakończyły - informuje Rafał Wilgusiak z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Warunkowe udostępnienie kładki nastąpiło w odpowiedzi na postulaty mieszkańców. Wywieszone na obiekcie tablice informują, że jest to teren budowy.