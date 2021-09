Wiadukt na ul. Dąbrowskiego w Łodzi. Remont za prawie 20 mln zł, ale bariery architektoniczne pozostaną

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podpisał niedawno umowę na remont południowej części wiaduktu na ul.Dąbrowskiego. Za 8,8 mln zł obecna konstrukcja ma być odnowiona przez spółkę Most, a mocno ograniczony dziś dla bezpieczeństwa ruch samochodowy znów zajmie wszystkie trzy pasy. Wcześniej kosztem prawie 10 mln zł ta sama firma wyremontowała północną nitkę wiaduktu.

Jednak przy tych pracach nie zmieniono warunków dla pieszych i rowerzystów. Na wiadukty od strony wschodniej można wejść wznoszącym się chodnikiem, a od stacji Łódź Dąbrowa wjechać windą. Ale już na zachód, w stronę pobliskich bloków Dąbrowy, można zejść już tylko schodami. Te same schody prowadzą na pętlę autobusową pod wiaduktem.

Brak myślenia o pieszych i niepełnosprawnych denerwuje Huberta Barańskiego, prezesa Fundacji Fenomen. -To konserwowanie przestarzałej myśli technicznej z lat siedemdziesiątych – denerwuje się Barański. - Skoro udało się podczas remontu wstawić windy do stuletniego Pałacu Poznańskiego, to spokojnie można to zrobić też przy wiadukcie – dodaje. Jak podkreśla można było wykorzystać remont by dobudować do wiaduktu chodniki i drogę dla rowerów.