Dziura na wylot w wiadukcie na ul. Dąbrowskiego! Zaskakująco potężny zakres robót. ZDJĘCIA

Kierowcy jeżdżący wiaduktem na ul. Dąbrowskiego zauważyli, że od jakiegoś czasu pojawiła się w nim ogromna dziura. Odsłoniła elementy konstrukcji, przez które na wylot można zobaczyć, co znajduje się pod wiaduktem.

Wiadukt na ul. Dąbrowskiego to jeden z dwóch najbardziej zniszczonych wiaduktów w Łodzi (obok wiaduktu na ul. Przybyszewskiego). Oba te obiekty w ostatnich latach warunkowo dopuszczane były do ruchu, przechodziły specjalne ekspertyzy. Ograniczono na nich ruch pojazdów do jednego pasa ruchu w każdą stronę, wykonywano prace naprawcze, ale były to tylko tymczasowe rozwiązania. W końcu zdecydowano, że wiadukt na ul. Przybyszewskiego musi zostać rozebrany i postawiony od nowa (pace już się zaczęły, zamknięto nitkę wiaduktu w kierunku centrum, nowy wiadukt zobaczymy w 2023 r.). Ale w przypadku wiaduktu na ul. Dąbrowskiego rozbiórka nie była konieczna - wystarczyła kompleksowa modernizacja. Najpierw wyremontowano nitkę północną, którą samochody już jeżdżą trzema pasami ruchu. Teraz remontowana jest nitka południowa - samochody nadal jeżdżą nią jednym pasem - skrajnym lewym.