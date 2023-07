Wakacje 2023 już prawie na półmetku. Zobacz najlepsze letnie MEMY. Janusze plażingu, parawaning i nie tylko

Wakacje 2023 na memach. Parawaning nad Bałtykiem, czyli Janusze plażingu w akcji

Najczęstszym powodem do żartów w internecie są niezmiennie Janusze plażingu, czyli Polacy odpoczywający nad naszym Bałtykiem, którzy uprawiają tak zwany parawaning posuwając się często do granic absurdu. Parawany, które mają chronić przed wiatrem, z reguły często są nadużywane i stawiane głównie po to, by odgrodzić się od innych plażowiczów. Takiej okazji do kpin twórcy internetowych memów nie mogli przegapić. Ale nie tylko to wytknęli. Znalazło się też miejsce dla tych, którzy urlop wykorzystują na remonty czy dbających o formę na dwa dni przed wyjazdem. Zobaczcie sami.