W tym roku ruszy budowa tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Jaką trasą przejdzie i co powstanie na jego powierzchni?

W tym roku ruszy budowa tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Pojawi się 11 dziwnych obiektów

Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się prace przy budowie drugiego tunelu kolejowego pod Łodzią, zupełnie niezależnego od tego, który od dwóch lat budowany jest pomiędzy Łodzią Fabryczną, a Łodzią Kaliską i Żabieńcem. Ten drugi tunel przeznaczony będzie dla Kolei Dużych Prędkości (KDP), które dowiozą pasażerów z Wrocławia i Poznania przez Łódź do Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz do Warszawy. Nie będzie w nim żadnych przystanków.

Zobaczcie wizualizacje obiektów które pojawią się w Łodzi

Tajemnicze obiekty na powierzchni w Łodzi

- Obiekty naziemne dla tunelu Kolei Dużych Prędkości (określane też jako obiekty szlakowe) to klatki schodowe służące do ewakuacji, które na powierzchni są zwykle zadaszone osobnym budynkiem. Są one przeznaczone wyłącznie dla celów bezpieczeństwa oraz dla obsługi tunelu.

Kolej Dużych Prędkości ma w przyszłości połączyć Centralny Port Komunikacyjny z dużymi miastami. Pierwsza budowana będzie linia między Łodzią a Warszawą z przedłużeniem do Wrocławia i Poznania. Czas dojazdu pociągiem z Łodzi do stolicy ma skrócić się trzech kwadransów, a do stolic Dolnego Śląska i Wielkopolski do godziny.

Zobaczcie wizualizacje obiektów które pojawią się w Łodzi